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Tokyo'da Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun kar yağışı sonrası bazı uçak seferleri iptal edildi, 500'den fazla kişi kayarak düşme sonucu hastanelere kaldırıldı.
Tokyo'da Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hafta başında ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili soğuk havanın, doğu ve güney kesimlerine doğru yöneldiğini açıkladı.

Tokyo İtfaiye Departmanına göre şehir genelinde şimdiye kadar 525 kişi buzlanan yollarda kayma ve düşme gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldı, 77 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Başkentteki Haneda ve Narita Havalimanlarında bazı uçuşlar iptal edildi.

JMA, Tokyo geneli için "şiddetli kar" uyarısını en son Ocak 2018'de yapmıştı.

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