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Tokyo’nun En Büyük Reklam Panoları, Üç Boyutlu Dev Kediye Emanet

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da, dev reklam panoları arasındaki LED ekrandaki üç boyutlu kedi, ultra gerçekçi yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tokyo’nun En Büyük Reklam Panoları, Üç Boyutlu Dev Kediye Emanet

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, dev reklam panoları arasındaki LED ekrandaki üç boyutlu kedi, ultra gerçekçi yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde 1664 metrekarelik 4K çözünürlüklü kavisli bir LED ekranın hayat verdiği kedinin miyavlaması, kentin sokaklarından duyulabiliyor. 

Alışveriş merkezlerinin ve işyerlerinin yoğun olarak yer aldığı bölgede sabah 7 ile gece 1 arasında yayınlanan video, gün boyunca değişiyor. Calico kedisi, sabah uyandıktan sonra yoldan geçenlere miyavlarken, akşamları başını patilerine dayayarak uykuya dalıyor.

Şu an için test yayını yapılan gösterinin bir parçası olan kedi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası dikkatleri üstüne çekmeyi şimdiden başardı.

Bir kullanıcı, kedinin esneme ve uykuya dalma görüntülerini içeren videoyu yayınlanarak  ‘geceleri uykulu göründüğünü’ yazdı.

Dev reklam panosunun sahiplerinden Cross Space, ziyaret edemeyecekler için YouTube üzerinden canlı yayınlamaya başladı.

Cross Shinjuku Vision olarak bilinen ekranı, verilere göre hafta içi her gün 190 bin kişi izliyor.

Son yıllarda Asya ülkelerinde ulta-gerçekçi üç boyutlu reklam panoları furyası ortaya çıktı. Geçen sene teknoloji firması d’strict tarafından tasarlanan devasa bir üç boyutlu ekran, başkent Seul’ün Gangnam semtinde Güney Kore’nin en büyük dijital reklam panosunu süsledi.

 

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