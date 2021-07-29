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Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanması istenecek

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Kyodo ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkent çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyalet valileri, düşmeyen virüs vakaları sonrası merkezi hükümetten bölgelerinde olağanüstü hal uygulanmasını talep edecek.
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanması istenecek

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, valilerin talebi sonrası hükümetin, "ivedilikle karar alacağını ve esneklikle yanıt vereceğini" söyledi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde dün kaydedilen rekor düzeyde vaka sonrası, parlamentoda yaptığı konuşmada sağlık sisteminin oldukça zorlandığını belirtti.

Omi, "Güçlü bir kriz hissediyorum. Vaka düzeylerini düşürecek çok fazla faktör yok. Ancak gördüğüm kadarıyla halk, bu güçlü kriz duygularını hissetmiyor. Hükümet daha net tavır almalı." dedi.

Başkent Tokyo'da 12 Temmuz'dan beri olağanüstü hal sürerken, çevresindeki 3 eyalette yarı olağanüstü hal şartları uygulanıyor.

Japonya’da salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka dün saptandı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 576 artarak 893 bin 340’a yükseldi.

2020 Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, başkent Tokyo’da, salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi. Dün Tokyo'da 3 bin 177 Kovid-19 vakası saptandı.

 

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