TOLES Mezunları DAÜ Kariyer Günleri’nde Buluştu

TOLES MEZUNLARI DAÜ KARİYER GÜNLERİ’NDE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA), DAÜ Hukuk Fakültesi, DAÜ Hukuk Kulübü ve kulüp çatısı altında faaliyet gösteren TOLES (Test of Legal English Skills) Tanıtım ve Etkinlik Takımı iş birliğinde 13. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında TOLES Mezunları Zirvesi gerçekleştirildi. DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 amfisinde düzenlenen etkinlik, hukuk ve mütercim-tercümanlık bölümü öğrencilerini meslek hayatlarında önemli başarılar elde etmiş mezunlarla bir araya getirdi.

Etkinliğe, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, DAÜ Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale, DAÜ Hukuk Kulübü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan ile TOLES programında ders veren Öğr. Gör. Zehra Ertay da katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, TOLES Program ve Sınav Koordinatörü Öğr. Gör. Peril S. Emiroğluları gerçekleştirdi. Emiroğluları konuşmasında, DAÜ’nün 2012 yılından bu yana TOLES sınavlarında aktif merkez olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, Üniversitenin bu alanda öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Açılış konuşmasında ayrıca, Hukuk Kulübü çatısı altında 2024-2025 Akademik Yılı’nda kurulan ve TOLES programının tanıtımı ile bilinirliğini artırmayı amaçlayan TOLES Tanıtım ve Etkinlik Ekibi’ne de değinen Emiroğluları, söz konusu ekibin TOLES programına ilişkin içerikleri, DAÜ Hukuk Fakültesi web sayfasında güncellenmesini ve zenginleştirilmesini sağlarken, aynı zamanda yeni açılan EMU TOLES resmi Instagram hesabı üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, İskenderun Adliyesi Hâkimi Esma Nilsu Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi Başsavcılığı’ndan Savcı Hüseyin Gökhan Eser, Hukuk Danışmanı Av. Selin Faydalıtürk, Karataş & Partners Hukuk Bürosu’ndan Av. Tutku Ece Akın ve Mütercim Tercüman Feza Kılgın tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Birçok öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte, uluslararası tanınmışlığı olan ve dünyanın önde gelen hukuk firmaları tarafından rağbet gören TOLES Hukuk İngilizcesi Becerileri Sınavları’nın önemi de vurgulandı. Her bir konuşmacı, kariyer yolculuklarının TOLES sertifikası ile başladığını ifade ederken, öğrencilere meslek yaşamında karşılaşabilecekleri fırsatlara ve zorluklara dair öneriler sundu. Etkinlik, katılımcıların yönelttiği nitelikli sorularla zenginleşerek hem bilgilendirici hem de ilham verici bir atmosferde tamamlandı. DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Üniversitenin dünyaca tanınan uluslararası sınavın merkezi olmaktan gurur duyduğu ve bu alanda öğrencilere ve topluma eşsiz bir imkân sunduğu vurgulandı.