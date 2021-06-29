Tolga Atakan: Malumun ilanı

İşte o açıklama;

Malumun ilanı. Beyin ölümü uzun bir süre önce gerçekleşmiş olan çok parçalı azınlık hükümeti bugün son nefesini vermiş oldu. Toplumsal değil kişisel çıkara dayalı talepler, uzun istek listeleri, iktidara mensup olmalarına rağmen şartsız meclise gelmeyenler..