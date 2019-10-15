Tolga Atakan Modern Sanat Müzesi'ndeki iki ayrı serginin açılışını yaptı

Kazakistanlı dört ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçıların hazırladığı 25 eserden oluşan karma sergi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları eserlerle Andrey Orazbeyev’in 90 eserinin sergilendiği ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev’a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat İletişim Fakültesi sergi salonunda yer aldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev , Galymzhan suyunov, Turan Aliyev, SultanAmanzhol , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan birer konuşma yaptılar.

2018-2019 Öğretim Döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik.

Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ konuşmasında; ‘’Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan,bir üniversite olduğunu ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmaktadır’’ dedi. 40 yıldır bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu geldiğini ifade eden Şanlıdağ, ‘’Eğitimde 2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejimize uygun olarak, formal üniversite eğitimine devam eden Yakın Doğu ve Girne üniversitelerine ek olarak; 2018-2019 Öğretim Döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik. ‘’ dedi.

Haziran ayında ise Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başladığını ve yepyeni ve özgün bir model olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Çocuklar laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, müzelerde, sanat atölyelerinde ve doğada birebir profesörlerle, akademisyen sanatçılarla uygulamalı eğitim almaktalar ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktadırlar dedi.

‘’KKTC’de Bir İlki Gerçekleştirerek Erasmus Programı Kapsamında Litvanya’ya Hemşirelik Fakültesi’nden 2 Öğrencimizi Geçtiğimiz Dönemde Gönderdik, Bu Dönem İse Tıp Fakültesi’nden 1 Öğrencimizi Göndereceğiz. Bu Program Kapsamında Yaz Döneminde Farklı Ülkelerden 7 Öğrenciyi Misafir Ettik’’

Bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrencinin Kampüsümüzde bu değişim programları sayesinde bulunduğunu ifade eden Şanlıdağ, eğitimde, sağlıkta, bilimde, sanatta Ar-Ge ve inovasyonda yapılan çalışmalardan bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yapmış olduğumuz bilateral antlaşmalar gereği aynı sayıda Yakın Doğulu öğrencimiz de o ülkelerin üniversitelerinde değişim programlarına katılmaktadır. Bunun yanısıra, bu yıl KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek Erasmus Programı kapsamında Litvanya’ya Hemşirelik Fakültesi’nden 2 öğrencimizi geçtiğimiz dönemde gönderdik, bu dönem ise Tıp Fakültesi’nden 1 öğrencimizi göndereceğiz. Bu program kapsamında yaz döneminde farklı ülkelerden 7 öğrenciyi misafir ettik.

Prof. Şanlıdağ; “5 Hastane İle Toplumumuza Dünya Standartlarında Sağlık Hizmeti Sunmaktayız “

Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden hizmet vermekteyiz. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile birlikte Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız.

Prof. Şanlıdağ; “Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerdeki Yayın Sayısı, 1215, Ulusal İndekslerde 292 Olmak Üzere Toplam da 1507 Olmuştur.”

20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuvarı ve “Bilim Üreten Kampüs” nosyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son üç yılda kendi öz kaynaklarımızla desteklediğimiz BAP tarafından 380 araştırma projesi kabul edilmiş ve bunların 120’si tamamlanmıştır. 2018-2019 akademik yılındaki araştırmacılarımızın uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayın sayısı, 1215, ulusal indekslerde 292 olmak üzere toplam da 1507 olmuştur. Araştırmacılarımızın yapmış oldukları çalışmalar yalnızca nicelik açısından değil, nitelik açısından da uluslararası standartlardadır. Bunun en güzel örneği ise 2018 yılında araştırmacılarımızın katılmış oldukları 11 uluslararası kongreden 14 en iyi araştırma ödülü ile dönmeleridir.

Prof. Şanlıdağ; “ CERN Projesine Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Olarak Dahil Olmak Üzere Çalışmalarımızı Başlatmış Bulunmaktayız”

Geçtiğimiz akademik dönemde akademisyenlerimizin düzenledikleri bilimsel toplantı sayısı 665 olurken, katıldıkları bilimsel etkinliklerin sayısı 1773 olmuştur. Akademik kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Halihazırda akademik kadromuzda 2’si Nobel ödüllü, 7’si bilime yön veren 100 Türk bilim insanı arasında yer alan, 3’ü CERN projesinde araştırma grubu lideri olmak üzere 1000’in üzerinde akademisyenle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan CERN projesinde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC olarak katılmak üzere çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. İki yıl içerisinde projeye araştırma grubu kurarak katılmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda bu birkaç gün içerisinde bir doktora öğrencimizi CERN’e göndererek süreci başlatıyoruz.

“Türki Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarıyla, Türkiye’yi, Kıbrıs’ta Bir “Sanat Köprüsü” ile Buluşturuyoruz.”

Medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanat sayesinde tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarını ve Türkiye’yi Kıbrıs’ta bir “SANAT KÖPRÜSÜ” ile buluşturuyoruz.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 10 ayda kampüste 100’ün üzerinde çalıştay yapıldı ve 149 Sergi açıldı. Halihazırda Kampüste 9 sergi sanat severlerle buluşmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 15 bine yakın eser yarattı. Hedef 20.000 eser.

Bugün bu salonda Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisinde biraradayız. Bu 154’üncü sergi. Sanatçılarımıza üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Ve tam 40 yıldır, Günsel ailesi, tüm yatırımlarını bu coğrafyada yani ülkesine yapmaktadır. Başarı öyküsü arayanlar Yakın Doğu’ya bakmalı. Orada gerçek vatanseverleri göreceklerinden hiç kuşkum yok. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk içerisindeyiz, bu yolculuk Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliği ile sürmektedir.’’

Andrey Orazbayev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine Katılmaktan Onur Duyuyorum”

Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev ise konuşmasında; “Değerli misafirler ve arkadaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlayıp sergimize hoş geldiniz diyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmaktan onur duyuyorum. Türk dünyasının birleşmesi çok önemli ve asil bir vazifedir. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’e, bu görkemli projeye katkımı sunma fırsatı verdiği için çok müteşekkürüm. Rahat çalışma koşullarını sağlayan, destek ve ilgi gösteren herkese çok minnetarım. Tüm kalbimle başarı, refah ve iyi şanslar diliyorum.” Dedi.

Nurlan Shilibayev; “Suat Hoca’nın Biz Sanatçılara Sunduğu Koşullar Çok Güzel”

İletişim Fakültesi sergi salonunda açılan sergilerde ise Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Nurlan Shilibayev ise, başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Suat Hoca’nın bizlere sunduğu koşullar o kadar güzel ki tekrar teşekkür eder, bu projede yer alan tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim ifadelerini kullandı.

Sultan Amanzhol; “Türk Halk Sanatçılarının Katıldığı Uluslararası Bir Düzeyde Olan Sergide Bulunmaktan Son Derece Mutluyum”

Kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Sultan Amanzhol “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve Türk halk sanatçılarının katıldığı ve uluslararası bir düzeyde olan bu sergide bulunmaktan son derece mutluyum. Başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e olmak üzere bu projeyi hayata geçirenlere ve katkı koyan herkese teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir emektir. Projeye dahil olan arkadaşlarımı kutluyor, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Turar Tulayev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin Kurucuları Arasında Yer Almamızı Sağlayan Suat Hocamıza Teşekkür Ederiz”

Kazakistanlı sanatçı Turar Tulayev de, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin kurucuları arasında yer almamızı sağlayan Suat Hocamız başta olmak üzere projede emeği geçen tüm sanatçı dostlarım adına sıcak karşılamanız ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Galymzhan Suyunov; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harika Bir Ülke”

Kişisel sergisi açılan bir diğer Kazakistanlı sanatçı Galymzhan Suyunov ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harika bir ülke. Kıbrıs adasının yeşiline, doğasına hayran kaldım. Sıcak karşılamanız, misafirperverliğiniz ve dostluğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ‘’Bu Topraklardan Esinlenerek Yapılan Eserlerden, Burada Gördüklerimden Gurur Duyuyorum’’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ise kısa bir konuşma yaparak sanat ve bilim sayesinde kültürler arasında bir köprü kurulduğunu ve bu kurulan köprüde ortaya çıkan eserlerin hepsinin burada yapıldığını ve bu topraklardan esinlenerek ortaya çıkmış kazanımlar olduğunu ifade etti. Bakan Atakan gördüklerinden gurur duyduğunu, sporda, kültürde, sanatta ve bilimde çok yol katedildiğini sözlerine ekledi. Bakan Atakan bu ve benzeri alanlarda kurulan ve kurulacak olan yeni girişimler yapacak olanlara ve bu girişimlerinden dolayı başta kurucu Rektör Suat Günsel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Kazakistanlı Sanatçılara Uluğ Beğ, Dogdurbek Nurgaziev ve Gümüş Anahtar Onur Ödülleri Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi

Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından Kazakistanlı kişisel resim sergisi sanatçıları; Andrey Orazbayev’e Gümüş Anahtar onur ödülü ve Uluslararası Resim Ustaları Uluğ Beğ ödülü, Sanatçı Galymzhan Suyuno’ya, Sanatçı Turar Tulayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, sanatçı Sultan Amanzhol’a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya Ödülleri kapsamında “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü ve karma resim sergisine eserleri ile katılan Kazakistanlı sanatçılar Nurlan Shilibayev, Ganiya Chagatayeva, Meldekhan Kassymbek, Sadir Karibay ve Renat Yelubayev’e teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonu ve İletişim Fakültesi sergi salonlarında yer alan sergiler 25 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.