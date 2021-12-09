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Tolga Atakan resmen açıkladı! HP'de yaprak dökümü...

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Tolga Atakan resmen açıkladı! HP'de yaprak dökümü...
Tolga Atakan resmen açıkladı! HP'de yaprak dökümü...

İlk kez Detay duyurmuştu...

İşte açıklama;

23 Ocak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milletvekili adayı olmayacağım. Sevgili kardeşlerim, Milletvekilliği görevinin halka hizmet için elimizde olan araçlardan sadece biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Halka hizmet etmek, siyaset yaratmak ve üretmek, toplumun içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözümler üretmenin tek yolu milletvekili olmak değildir. Kişisel manada içinde bulunduğum koşullar; benim bu dönemde milletvekili olarak değil partimi Halkın Partisi içerisinde aktif görevler alarak siyasete devam etmemi gerektiriyor. Kararım siyasi değil, ailesel ve mesleki zorunluluklardan doğan bir karardır.

Kuruluşundan bu yana her kademesinde görev yaptığım, emek verdiğim, kurucu üyesi ve ilk Genel Sekreterliği görevini yürüttüğüm partim Halkın Partisi’ne bağlılığım ve partimdeki görevlerim, vekil adayı olmasam bile aynen devam ediyor ve edecektir. Seçim döneminde de sonrasında da üyesi olduğum partim için çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğim.

Halkın Partisi’nin kurulduğu günden bu güne kadar savunucusu olduğu, hayata geçirilmesi için mücadele ettiği ilkelerin yaşaması ve yaşatılması için çalışmaya devam edeceğim. Partimin kadrolarının yetkinliği, liyakatı, yeterliliği vermek zorunda kaldığım bu kararın bende yarattığı üzüntüyü bir nebze de olsa gideriyor. 2018 seçimleri ile birlikte KKTC siyasetine getirmiş olduğumuz yeni soluk, vizyon, artı değerler bu seçim döneminde de Halkın Partisi kadroları vasıtası ile Cumhuriyet Meclisi’ne ve ülke yönetimine daha güçlü bir şekilde aktarılacaktır.

Partimiz kurumsallaşmasını tamamlamış, çok sayıda ülke sevgisi ile hareket eden üyesi ile bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Hangi görevde olduğumuzun bir önemi yoktur. Meclis içinde görev alabilecek çok sayıda arkadaşımızın varlığı en büyük tesellim.

Tüm gücümle partimin yanında olmaya devam edeceğim. Seçimler hizmet için sadece bir araçtır. Bu vesile ile 2018 seçimlerinde bana güvenip Milletvekilliği görevine layık gören, görev sürem boyunca desteklerini hiç esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim. 23 Ocak seçimlerinde de Halkın Partisi listelerine aynı destek ve güven için sahada olacağız. Saygılarımla

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