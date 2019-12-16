Tolga Atakan'dan İHA'larla ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Birinci Boyut programına konuk oldu.

Bakan Atakan, Geçitkale Havalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik yapılan yorumlara ve eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

“ELEŞTİRİLERİ ÇOK SAĞLIKLI VE DOĞRU BULMUYORUM”

“KARAR ELZEMİYET VE ACİLİYET ÇERÇEVESİNDE ALINDI”

Atakan “Çok sağlıklı ve doğru eleştiriler olarak bulmuyorum. Cuma günü alınan bir karar, bu kararın alınma gerekçelerine bakıldığında da konunun ne kadar elzem olduğu da, konunun ne kadar haklı olduğunu da görmek son derece açık diye düşünüyorum. Evet bugün çevremizde, coğrafyamızda herşey yerli yerinde olsa, dört dörtlük olsa bu konuda elzemiyet ve aciliyet olmasa ve böyle bir karar alınsa bu tartışılır. Ancak bugün yakın zamanda 2-3 tatbikatın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından sürdürüldüğü, yakın bir zamanda yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile insansız hava araçları alımı çerçevesinde bir anlaşmaya imza koyması, çok yakın çevremizde çok ciddi anlamda aktivitelerin olduğu bir dönemde doğan bu yöndeki bir elzemiyet ve aciliyet çerçevesinde açılmış bir karardır” dedi.

“NE BİR SAVAŞ İLANI, NE DE BİR SİLAHLANMA YARIŞI VAR”

“ÜLKE GÜVENLİĞİ ANLAMANINDA ATILMASI GEREKEN ELZEM BİR ADIMDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, atılan adımı ülkenin güvenliği, müdahale ve koordine anlamında bir hamle olarak değerlendirdi.

Atakan, “Bir hükümet mensubu olarak tabi ki bu konudaki hassasiyetleri çok çok iyi anlıyorum. Ama ne bir savaş ilanı var özellikle sosyal medyaya yansıyan çerçevede bunu söylüyorum. Ne bir silahlanma yarışı var. Bu tamamen gerek ülkenin güvenliği anlamında gerek stratejik ortağımız Anavatanımız Türkiye’nin bölgede yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde atılması gereken elzem bir adımdı. Aynı zamanda özellikle yine bu coğrafyada son yıllarda sıklıkla yaşadığımız düzensiz göç, insan kaçakcılığı ve benzeri noktalarda da imkan ve kabiliyetlerimizin müdahale ve koordine anlamında daha da artırılmasına yönelik bir hamledir” diye konuştu.

“KAMUOYUNDAN GİZLEME OLMADI”

Söz konusu kararının kamuoyundan gizlendiği yönündeki iddiaları da doğru bulmadığını söyleyen Bakan Atakan, “kamuoyundan gizleme olmadı. Bilakis bunun açıklaması aynı gün kararın alındığı gün kamuoyu ile paylaşıldı. Hatta benim bütçeme denk geldi ve ilk açıklmasını da kürsüden Meclis’i bilgilendirme noktasında ben yaptım. Bu yönde gizlilik olduğunu düşünmüyorum. Gizlilik şöyle olurdu;İHA’lar oraya gelirdi ve kimsenin haberi olmazdı. O noktada bizde bir şekilde izin verdik diye bir hükümet açıklaması yapsaydık o zaman da bu eleştiriyi kabul ederdim. Ama bu çerçevede böyle bir eleştiriyi çok da gerçekci bulmuyorum” dedi.

“SİVİL HAVACILIK DAİRESİ, KTBK VE TC DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YETKİLİLERİ İLE BÜTÜN DETAYLARI MASAYA YATIRDI”

Tolga Atakan, karar gündeme alınmadan önce de Sivil Havacılık Dairesi, Ercan Trafik Hava Kontrol şube amiri ile ekibinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetklilileriyle bütün detayların konuşulduğunu söyledi.

Bakan Atakan, Geçitkale havaalanında yapılacak her türlü İHA faaliyetlerini Ercan kulenin koordine edeceğini belirtti.

“GEÇİTKALE HAVAALANINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ İHA FAALİYETLERİNİ ERCAN KULE KOORDİNE EDECEK”

Atakan, “Geride bıraktığımız hafta sonu itibarıyla bu karar gündeme alınmadan önce de Sivil Havacılık Dairesi, Ercan Trafik Hava Kontrol şube amirimiz ve ekibimiz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile ve bu faaliyetleri yürütecek olan TC deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetklilileri ile bütün detayları masaya yatırdı. Bizim şuanda Sivil Havacılık Dairesi olarak zaten Geçitkale Havaalanında da bazı seyrüsefer cihazlarımız ve buna benzer bazı ekipmanlarımız var. Bunların koordinesini biz yapmaya devam edeceğiz. Geçitkale Havaalanında yapılacak her türlü İHA faaliyetleri de Ercan kule tarafından koordine edilecek. Şuanda KKTC’nin bütün hava sahasını koordine eden ülkemizde yapılan uçuşlar artı ülkenin üzerinden geçen transit uçuşlara da hizmet veren Ercan kuledir. Bu sürecin koordinasyonu Sivil Havacılık Dairesine bağlı Hava Trafik Kontrolleri tarafından yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“HAVA SPORLARI FAALİYETLERİNİN GEÇİTKALE HAVAALANINDA DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR ÜRETİLECEK”

“BU YÖNDE BİR KARAR ALINMASI GEREKİYORSA YARIN VEYA ÖBÜR GÜN BAKANLAR KURULU GÜNDEMİNE BAKANLIK OLARAK TAŞIYACAĞIZ”

Bakan Atakan bir soru üzerine Hava Sporlarının Geçitkale Havaalanında devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın yarın gerçekleşecek görüşmeler sonrasında netleşeceğini ve konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıyacaklarını açıkladı.

Tolga Atakan, “ Hava Sporları ile ilgili bugün bir toplantımız olacak. Söz konusu faaliyetlerin Geçitkale Havaalanında da mı devam edeceği? Ercan Havaalanı yerleşkesi içinde geçici bir yer mi tahsis edileceği bugün ve yarın yapacağımız görüşmelerde daga da bir netlike kazanacktır. Eğer bu yönde bir karar alınması gerekiyorsa yarın veya öbür gün Bakanlar Kurulu gündeme bakanlık olarak taşıyacağız” dedi.