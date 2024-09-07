Tolga Çevik’in TOLGSHOW’u MOE Açık Hava Sahnesi’nde İzleyicileri Kahkahalara Boğdu!

Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan MOE Açıkhava Sahnesi’nde Eylül ayı etkinlikleri 6 Eylül’de Tolga Çevik’in doğaçlama performansı TOLGSHOW ile başladı.

Rekor düzeyde bir katılımla gerçekleşen TOLGSHOW gösterisinde “Arkadaşım” karakteri ile sevilen komedyen Tolga Çevik, yönetmen Fırat Parlak ve “Minik” lakaplı müzisyen Özer Atik, MOE Açık Hava Sahnesi’nde kahkaha dolu bir geceye imza attı.

Şovun ikinci perdesinde Kıbrıs’ta bir taksiciyi canlandıran Çevik, sahneye aldığı seyircilerle oynadığı doğaçlama oyunları ve yönetmen Fırat Parlak’la olan eğlenceli atışmaları, seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Yıldızlar geçidi devam ediyor!

MOE Açık Hava Sahnesi’nde Eylül ayı etkinlikleri 14 Eylül’de Korhan Saygıner konseri ile devam edecek. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün ev sahipliği yapacağı kahkaha tufanında 20 Eylül’de Güldür Güldür Show ve 24 Eylül’de ise Cem Yılmaz sahne alacak. Yıldızlar geçidi 4 Ekim de ise Ata Demirer’le devam edecek.