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Tolgay, “Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema” kitabını Saygılı’ya sundu

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Tolgay, “Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema” kitabını Saygılı’ya sundu
Araştırmacı, gazeteci, yazar Ahmet Tolgay “Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema” adlı kitabını Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya sundu.

TAK’ı ziyaret eden Ahmet Tolgay, Kıbrıs’taki sinema kültürünün ve sinemanın toplum için öneminin çeşitli insan manzaraları ve öykülerle irdelendiği 232 sayfalık kitabının ilk baskısını Neriman Saygılı’ya hediye ederek, “Kitap ikinci baskı için hazırlanıyor ancak ilk baskısını sinema kültürüne çok büyük hizmetler vermiş akademisyen Neriman Saygılı’ya sunmak istedim” dedi.

Saygılı’nın akademisyen olarak görev yaptığı YDÜ’de başlayıp GAÜ’de devam ettiğini, kısa metraj film yarışmalarında jüri üyeliği yaptığını ifade eden Tolgay, o yarışmalara katılan gençlerin birçoğunun bugün sinema iletişim ve dizi sektöründe yer aldığını anlattı.

Tolgay, “Neriman hanım iletişimcidir. Ama iletişimin en büyük aracının sinema olduğuna tanık olmuş, takdir ettiğim bir akademisyendir. Akademik kariyerini de sinemanın gelişimi konusunda seferber etmiştir. Bu nedenle kitabımı ona özellikle sunuyorum” diye konuştu.

KİTABIN YAZILMA ÖYKÜSÜ

Ahmet Tolgay kitap hakkında bilgi de vererek, öyküsünü şöyle anlattı:

“17 yıl aradan sonra 1990’lı yıllarda Kıbrıs Türk halkı yeniden sinema ila buluşurken, ki bu Meral Tekin Birinci Vakfı’nın mısırlı sinemasını açmasıyla oldu. Vakfın Başkanı Ertan Birinci, yeni neslin sinemayı bilmediğini, Kıbrıs Türk halkının sinemadan nasıl etkilendiği konusunda kitap yazmamı istedi. Ben de arka arkaya 2 kitap yazdım. ‘Kıbrıs Toplumunda Sinema Olayı’ ve ‘Sinema Albenisi’ni yazdım ancak hızla tükendi. O günden sonra sinema radyo televizyon öğrencileri benden tükenen bu kitapların yeniden basılmalarını istediler. Ben de daha ayrıntılı kitap hazırlayacağımı söyledim ve gelen aşırı istekler sonucu Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema çıktı. Bu kitap da kısa sürede tükenme aşamasına geldi ve ikinci baskıya hazırlanıyoruz.”

SAYGILI

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı da kitap için teşekkür ederek, Ahmet Tolgay’ın gazeteci kimliği ile aynı zamanda sinemaya merakı ve yazdıklarıyla da tanıdığı bir isim olduğunu belirtti.

Saygılı, “Bir akademisyen olarak öğrenciler Kıbrıs Türk Sinema Tarihi ile ilgili bilgi ararken tek kaynağın Ahmet Tolgay bey olduğunu gördüm” dedi.

Tolgay’ın yaptığı çalışmaların geçmişi geleceğe aktaran büyük emek isteyen işler olduğunu ifade eden Saygılı, “İyi ki var” ifadesini kullandı.

TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu kaydeden Saygılı, “Sanatından siyasetine her ne olursa olsun tüm kurumlarımıza destek veriyoruz. Tüm çalışanlarımız adına emeğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi. 

KİTAP

Ahmet Tolgay’ın 17’nci kitabı olan “Kıbrıs’ın Orta Yeri Sinema”, fotoğraflarla da desteklenerek, Kıbrıs Türk halkının yaşam tarzını belirleyen Kıbrıs Türk sinema kültürünü, sinemanın geçirdiği aşamalar içinde emeği geçenleri ve yaşanan olayları anlatıyor.

Sponsorluğunu “Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd”in üstlendiği kitabın kapak tasarımı Doç. Dr. Gökçe Keçeci’ye ait.  Kitabın “Bir Tutku: Sinema” başlıklı sunum yazısını ise Dr. Filiz Besim kaleme aldı.

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