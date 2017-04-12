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Tolgay’ın yeni kitabı “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” yayımlandı

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Tolgay’ın yeni kitabı “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” yayımlandı
Gazeteci – Araştırmacı – Yazar Ahmet Tolgay’ın, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK SEN) kurucusu, işçi lideri Necati Taşkın’ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabı “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” yayımlandı.

Kitap,  Necati Taşkın’ın mücadelelerle dolu yaşam öyküsünün ekseninde, Kıbrıs’taki bir dönemin olaylarını da tanıkların ağzından ve belgelerden anlatıyor.

Taşkın, 1953 depreminin yerle bir ettiği Baf’ın Ciyas köyünde doğmuş ve 1983’de trafik kazasında diğer iki sendikacı arkadaşıyla birlikte henüz 45 yaşındayken yaşama veda etmişti.

Ahmet Tolgay’ın 18. kitabı olan ve 288 sayfadan oluşan, “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” adlı biyografik kitabın uzun bir çalışmanın arkasından yayımlandığı belirtildi.

Kitabın kapak tasarımı YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci’ye ait.

Ocak 1983’e damgasını vuran ve o günlerde kimilerinde “suikast” kuşkusu yaratan trafik kazasının oluşumuyla başlayan ve geriye dönüşlerle süren öykünün yazılmasına toplumun pek çok önemli kimliğinin katkıda bulunduğu, kitapta bazı TMT’cilerin anılarının da yer aldığı ifade edildi.

Taşkın’ın yaşamlarına dokunduğu kişilerin anılarını da içeren “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” kitabı “Ölümle Randevu”, “Ciyas’tan Gelen Çocuk”, “İngiliz Kaplan Alayı”, “Kıbrıs’ın En Çetin Günleri”,“Denktaş’ın Sağ ve Sol Kolları”, “Kavazoğlu ve ENOSİS’ciler”, “Türk İşçisinin Canı Avucunda”, “Doğum Gününde Cenaze Töreni”, “Kotak’tan Ağıt Gibi Yazı” türünden 58 başlık altında toplandı.

Döneme ve Necati Taşkın’a ait onlarca fotoğrafı da içeren kitabın yayıncısı ise Taşkın Ailesi.

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