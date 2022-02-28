  • BIST 1.930,10
  • Altın 851.09
  • Dolar 13.8033
  • Euro 15.5081
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı

» »
Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı
Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı

Çizimler ve fotoğraflar, Tolkien’in varlıklarını yöneten ve kitaplarının telif haklarını elinde bulunduran Tolkien Estate kurumuna ait sitede 26 Şubat tarihinde yayımlandı. Çünkü 26 Şubat tarihi, Tolkien’in oluşturduğu evrende önemli bir yere sahip. Yüzüklerin Efendisi kitabının kendine has zaman diliminde ‘Üçüncü Çağ, 26 Şubat 3019’ tarihinde Frodo’yla Sam, arkadaşlarından ayrılıp Mordor’a doğru yalnız ve korkunç yolculuklarına başlamıştı.

Sitede 1973’de yaşamını yitiren Tolkien’in kaligrafik yazıları ve çizimleriyle birlikte yeni eserleri de gösterildi. Ayrıca Tolkien’in metinlerini düzeltip ölümünden sonra bazı kitaplarının yayımlanmasını sağlayan ve 2020’de yaşamını yitiren oğlu Christopher’ın ses kayıtları ve video klipleri sitede hayranlarını bekliyor.

Eserlerinde cüceler, elfler ve hobbitlerden oluşan karmaşık bir dünya kuran Tolkien, sınırlı da olsa çeşitli alfabe ve diller de icat etmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’dan gelen heyeti kabul etti.28 Şubat 2022 Pazartesi 16:24
  • Lefkoşa'da Bomba Paniği!28 Şubat 2022 Pazartesi 16:19
  • Tolkien’in daha önce yayımlanmamış çizim ve fotoğrafları ortaya çıktı28 Şubat 2022 Pazartesi 16:15
  • Minareliköy’de 74 Yaşındaki Halil Görçin Yaşamını Yitirdi28 Şubat 2022 Pazartesi 16:00
  • Başbakan Sucuoğlu, Konuk Azerbaycan Milletvekilleri Heyetini Kabul Etti28 Şubat 2022 Pazartesi 15:50
  • Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza, 20 Yaralı28 Şubat 2022 Pazartesi 15:35
  • CTP Milletvekili Uluçay: “Hükümet Programında KKTC’nin Ekonomik Olarak Önünün Açılması Beklentisi Ortaya Koyulamadı”28 Şubat 2022 Pazartesi 15:25
  • Güney Kıbrıs hava sahasını RUS uçaklarına kapattı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:32
  • SOS Çocukköyü Derneği, 6 Sivil Toplum Örgütünün Desteğiyle Etkinlikler Düzenleyecek28 Şubat 2022 Pazartesi 13:24
  • Anadol'un Yollardaki Hikayesi 55 Yıldır Devam Ediyor28 Şubat 2022 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti