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Tom Cruise, set ekibine gırtlağını patlatmış: Bütün film sanayi bizden medet umarken sosyal mesafeye uymayanı kovarım

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Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike film serisinin son halkasının Londra çekimleri sırasında Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri için ekibi bağıra çağıra azarlamasının ses kaydı ortaya çıktı
Tom Cruise, set ekibine gırtlağını patlatmış: Bütün film sanayi bizden medet umarken sosyal mesafeye uymayanı kovarım

Hollywood'un oyunculuğu tartışmasız, kişiliği ve özel hayatı tartışmalı yıldızlarından Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike film serisinin son halkasının Londra çekimleri sırasında Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri için ekibi bağıra çağıra azarlamasının ses kaydı ortaya çıktı: "Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz."

İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı ses kaydında, 'Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) film serisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Tom Cruise, Londra çekimleri sırasında set ekibini pandemi kurallarını yerine getirmezlerse kovmakla tehdit ederken duyuluyor.

 

'Film sanayisi kapandığı için evlerini kaybeden insanlara anlatırsınız'

Koronavirüs pandemisi döneminde film çekilmesi için yerine getirilmesi zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmamasına kızan Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörü, sette birbirine çok yakın duran iki çalışana gırtlağını patlatırcasına şöyle bağırıyor:

"Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz. Bu kadar! Özrü yok. Film sanayisi kapandığı için kahrolası evlerini kaybeden insanlara bunu anlatırsınız."

"Ben her gece bununla uyuyorum. Bu ...tir olası sanayinin geleceğiyle! Dolayısıyla üzgünüm, ben sizin özürlerinizin ötesindeyim. Siz söylemiştim, şimdi uymanızı istiyorum ve uymazsanız da yoksunuz. Bu kahrolasıca filmi kapatıp gitmiyoruz! Anlaşıldı mı?"

'Geceleri telefonda geçiriyorum'

Curise, 50 kişilik ekibi şöyle azarlıyor:

"Geceleri her lanet stüdyoyla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla telefonda geçiriyorum ve gözleri bizim üzerimizde, filmlerini yapmak için bizi kullanıyorlar."

"Üzerinizdeki sorumluluğu anlıyor musunuz? Çünkü ben sizin aklınız mantığınızla muhatabım. Ve eğer aklı başında olamıyorsanız ve ben sizin mantığınızla muhatap olamıyorsam, o zaman kovuldunuz."

Hollywood'un pandemi krizinden çıkabilmek için gişe rekoru kırma garantisi bulunan Görevimiz Tehlike gibi filmlere güvendiğini belirten Cruise, "Altın standardı istiyoruz. Hollywood'a geri dönüp yeniden film çekiyorlarsa bizim yüzümüzden! Çünkü bize ve yaptığımız şeye inanıyorlar" diyor.

The Sun kaydın yapıldığı tarihi belirtmedi, ama filmin çekim ekibi Londra'ya aralık ayı başında gelmişti. Prodüksiyona yakın bir kaynak kaydın otantik olduğunu söyledi. Cruise'in temsilcileri konuyla ilgili medyanın sorularını yanıtlamadı.

Ekimde İtalya'daki sette 12 kişinin korona testleri pozitif çıktı

Pandemi başlayınca çekimleri duran ilk filmlerden biri olan Görevimiz Tehlike serisinin yedincisi, şubatta çekimlere Venedik'te ara verdikten sonra eylülde yeniden başlayıp İtalya, Norveç ve Londra'da devam etmişti. Bunda Cruise'in temmuz ayında Norveç Başbakanı'ndan pandemi kuralları altında çekim izni alabilmek için kişisel ricada bulunmasının da etkisi olmuştu. Ekimde Cruise'un filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ile İtalya'daki sette 12 kişinin korona testlerinin pozitif çıkması konusunda kriz toplantısı yaptığı basına yansımıştı. 

'The Paramount Pictures' stüdyosu filmi Kasım 2021'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor. 

Ses kaydı, sosyal medya kullanıcılarını Cruise'in kahramanca mı davrandığı yoksa altında çalışanlara zorbalık eden şımarık bir zengin mi olduğu konusunda ikiye böldü.

 

​Bu arada ABD'li serbest gazeteci Yashar Ali, olumlu yorumlara karşı, 'Cruise'in Scientology'nin promosyonunu yaptığını, oysa tarikatın insanların yaşamlarını mahveden bir suç örgütü olduğunu' dile getirdi.

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