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Tom & Jerry ve Temel Reis'in yaratıcısı Gene Deitch hayatını kaybetti

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Tom Jerry ve Temel Reis çizgi filmlerinin yaratıcısı, Oscar'lı sanatçı Gene Deitch, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Tom & Jerry ve Temel Reis'in yaratıcısı Gene Deitch hayatını kaybetti

Oscar ödüllü animatör, illüstratör ve film yapımcısı Deitch’in, Çekya’nın başkenti Prag’daki evinde 16 Nisan'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm haberi, sanatçının Çek yayıncısı Petr Himmel tarafından açıklandı. Evli ve üç çocuk babası sanatçının ölüm nedeni ya da ölümüne dair ayrıntılar açıklanmadı.

1924 Chicago doğumlu sanatçı, kariyerinde pek çok ödül kazandı, 20th Century Fox’a bağlı Terrytoons’ta yöneticilik yaptı.

OSCAR'I KAZANDI, DEFALARCA ADAY GÖSTERİLDİ

Sidney The Elephant, Gaston le Crayon gibi karakterlerin de yaratıcısı olan Deitch, 1958 yılında Sidney’s Family Tree ile Oscar adayı oldu, 1960’ta Munro ile ödülü kazandı. Daha sonra iki defa daha ödüle aday gösterilen Deitch ayrıca Temel Reis çizgi filmlerinde ve Tom ve Jerry kısa filmlerinde görev yaptı.

1959 yılında, şimdiki eşi Zdenka Majmanova ile tanışmasının ardından Prag’a taşınan sanatçı, burada geçirdiği yıllarda 70’ten fazla animasyon filme ve televizyon dizisine imza attı. Hatıralarını anlattığı For the Love of Prague isimli kitapta Deitch kendisini “30 yıllık Komünist Parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ya da çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tanımlamıştı.

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