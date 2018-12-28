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'Tombala'dan 17 kişi tutuklandı

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'Tombala'dan 17 kişi tutuklandı
'Tombala'dan 17 kişi tutuklandı

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde parayla tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Ev sahibine ise adli işlem uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni yıl öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurubaş Mahallesi'nde bir evde tombala oynatıldığı bilgisi alındı. Eve düzenlenen operasyonda 17 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı, şahıslara idari yaptırım uygulandı.

 

Ev sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan' adli işlem uygulandı.

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