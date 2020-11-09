‘Tombala’dan 200 Bin kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yaklaşık 1 yıldır satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.
5 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Tombala’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini kazandırdı. Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımıza çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.
15 Kasım’a Özel Çekiliş
Devlet Piyangosu’nun duyurularının her yerde yapıldığı 15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 750 Bin TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek olan çekiliş gecesi 15 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de canlı yayınla BRT 1 HD’de yayınlanacak. Canlı canlı izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.
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