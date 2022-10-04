  • BIST 3.432,70
  • Altın 1020.063
  • Dolar 18.5752
  • Euro 18.3706
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Tombaladan 200 Bin TL Çıktı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.
Tombaladan 200 Bin TL Çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

5 TL’ye satılan ‘Tombala’ şans oyunu, 200 Bin TL büyük ikramiye kazandırdı. 200 Bin TL’lik ikramiye, Çayırova’da ikamet eden Ali Gürses Gündeğer tarafından daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, kazanana sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulunarak tebrik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay bugün ne manşet attı? 4 Ekim 2022 Salı04 Ekim 2022 Salı 07:18
  • Çavuşoğlu:11 Yıl Önce Taşeron Sistemine Geçerken Kamu-İş Neredeydi?03 Ekim 2022 Pazartesi 21:20
  • Arıklı: Proje Bakanlar Kurulu’ndan geçemiyorsa kalmamın bir anlamı yok03 Ekim 2022 Pazartesi 21:04
  • Öztürkler: Yangın devam ediyor ancak etkisini yitirdi03 Ekim 2022 Pazartesi 18:30
  • Kamu-İş, yarın iki okulda daha grev yapacak03 Ekim 2022 Pazartesi 17:59
  • Prim desteği hakkında hakkında yasa gücünde kararnameler Resmi Gazete’de03 Ekim 2022 Pazartesi 17:18
  • Ertuğruloğlu: KKTC Hepimizin Devletidir, Devletin Tanınması Hepimiz İçin Gereklidir03 Ekim 2022 Pazartesi 17:03
  • Birden Çok Bölgede Kesinti Yaşanacak03 Ekim 2022 Pazartesi 16:52
  • ABD Büyükelçisi Garber, Çakisdez Festivali’ni gezdi03 Ekim 2022 Pazartesi 16:38
  • Meclis Genel Kurulu, Denetim Gündemiyle Yarın Toplanacak03 Ekim 2022 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti