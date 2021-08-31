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Tomgüsehan Romanını Güngördü’ye Takdim Etti

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Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, “Ada Karanlığı” isimli romanını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti
Tomgüsehan Romanını Güngördü’ye Takdim Etti

Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, ikinci romanı “Ada Karanlığı” adlı kitabını Girne Belediyesi Hizmet Binasına gelerek Başkan Güngördü’ye takdim etti.

Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’nün sanata ve kültüre verdiği önemin Girne halkı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Girne’nin sanat ve kültür konularında gelişmesinde sağladığı katkı için teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tomgüsehan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek,  “ Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez. Yapılan eserlerin her birinin topluma kültür ve sanat konularında gelişim sağladığını ve bu konuda da verdiği katkılardan dolayı Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan’a teşekkür ederim” dedi.

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