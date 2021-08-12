Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” İsimli İkinci Kitabı Yayınlandı

Sırlar Adası romanının yazarı Dr Turgül Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” isimli ikinci kitabı Galeri Kültür yayın evi tarafından yayınlandı.

Yazarın ikinci romanıyla ilgili yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de “büyük ses getiren” Sırlar Adası romanının yazarı Dr Tomgüsehan’ın ikinci romanı “Ada Karanlığı” adlı kitabında Kıbrıs adasında 1999-2008 yılları arasında yaşanmış adli konuların “arşivsel bir titizlikle” okuyucuya aktardığı belirtildi.

Gerçek olaylardan ilham alınarak kaleme alınan kitapta yer alan karakterlerin gerçek isimlerinin kullanılmadan aktarıldığı kaydedilen açıklamada, bunun “olayların çok yakın tarihte gerçekleşmiş olması ve yaşanan olaylardan dolayı gerek mağdur olan gerekse fail sıfatı kişilerin yeniden aynı acılar ile yüzleşmesini engellemek için” yapıldığı belirtildi.

Kitabın giriş kısmında, Dr Tomgüsehan’ın “Bu güzel Ada’da bir daha hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir anne ağlamasın, hiçbir evlat anasız babasız kalmasın, hiç kimse hayatının en güzel yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçirmesin” ifadelerine yer veriliyor.

1999-2008 dönemindeki Kıbrıs’ta yaşanan adli şiddet olaylarının boyutu hakkında bir mesaj verilen kitapta, Kıbrıs adasının yakın tarihine farklı bir perspektiften ışık tutulduğu da ifade edildi.

Yazar Dr Turgül Tomgüsehan, halen KKTC’de Emniyet Teşkilatında Başmüfettiş olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde yarı zamanlı olarak Gazetecilik Bölümünde Suç Haberciliği dersini vermekte.