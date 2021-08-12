  • BIST 1.443,250
  • Altın 481,59
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” İsimli İkinci Kitabı Yayınlandı

»
Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” İsimli İkinci Kitabı Yayınlandı
Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” İsimli İkinci Kitabı Yayınlandı

Sırlar Adası romanının yazarı Dr Turgül Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı” isimli ikinci kitabı Galeri Kültür yayın evi tarafından yayınlandı.

Yazarın ikinci romanıyla ilgili yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de “büyük ses getiren” Sırlar Adası romanının yazarı Dr Tomgüsehan’ın ikinci romanı “Ada Karanlığı” adlı kitabında Kıbrıs adasında 1999-2008 yılları arasında yaşanmış adli konuların “arşivsel bir titizlikle” okuyucuya aktardığı belirtildi.

Gerçek olaylardan ilham alınarak kaleme alınan kitapta yer alan karakterlerin gerçek isimlerinin kullanılmadan aktarıldığı kaydedilen açıklamada, bunun “olayların çok yakın tarihte gerçekleşmiş olması ve yaşanan olaylardan dolayı gerek mağdur olan gerekse fail sıfatı kişilerin yeniden aynı acılar ile yüzleşmesini engellemek için” yapıldığı belirtildi.

Kitabın giriş kısmında, Dr Tomgüsehan’ın “Bu güzel Ada’da bir daha hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir anne ağlamasın, hiçbir evlat anasız babasız kalmasın, hiç kimse hayatının en güzel yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçirmesin” ifadelerine yer veriliyor.

1999-2008 dönemindeki Kıbrıs’ta yaşanan adli şiddet olaylarının boyutu hakkında bir mesaj verilen kitapta, Kıbrıs adasının yakın tarihine farklı bir perspektiften ışık tutulduğu da ifade edildi.

Yazar Dr Turgül Tomgüsehan, halen KKTC’de Emniyet Teşkilatında Başmüfettiş olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde yarı zamanlı olarak Gazetecilik Bölümünde Suç Haberciliği dersini vermekte.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt Babam filmi Lefkoşa Galası yapılıyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:56
  • “Süt Babam”ın Lefkoşa Galası Pazartesi Akşamı04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:10
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Fotoğraf Sergisi: “#ShowMeYourMask”03 Ağustos 2021 Salı 12:21
  • Baraka 20. Yılını Sol Anahtarı Konseri İle Kutluyor30 Temmuz 2021 Cuma 12:15
  • “Müzik Etkinlikleriyle Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” isimli kitabı Ağustos’ta kitabevlerinde30 Temmuz 2021 Cuma 10:14
  • “Teslimat”, Sax Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Sosyal İçerikli Film” Ödülüne Layık Görüldü29 Temmuz 2021 Perşembe 15:49
  • Muhteşem Bir Sanatsal Direniş Gecesi “Delirenler” Halkı Coşturdu29 Temmuz 2021 Perşembe 15:03
  • Veliye Martı’nın “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi” açılıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 12:36
  • “Delirenler” Halkı Coşturdu29 Temmuz 2021 Perşembe 12:21
  • Tatar, Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde İsimli Kitabın Hazırlayıcılarını Kabul Ederek Görüştü28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti