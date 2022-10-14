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Tonev, Cezaevi'ne gönderildi!

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“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Marin Tonev mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tonev, Cezaevi'ne gönderildi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Marin Tonev’in “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kasımoğlu, 8 Ekim 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısında, kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak istediği esnada üzerinde ve aracında Narkotik ekipleri tarafından arama yapıldığını ve arama sonucu yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında da metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını vurguladı. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 150 Euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu dile getirdi. Polis zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 35 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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