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Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra COVID-19 kısıtlaması uygulanıyor

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Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından birçok ülkeden yardımlar gönderildiğini anımsattı.
Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra COVID-19 kısıtlaması uygulanıyor

Pasifik ülkelerinden Tonga'da, meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardımları taşıyan 2 liman personelinde, COVID-19 tespit edilmesi üzerine ülkede "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından birçok ülkeden yardımlar gönderildiğini anımsattı.

Sovaleni, bu yardımların taşınması ve dağıtılmasından sorumlu 2 liman personelinde COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bunun üzerine şimdiye kadar salgından korunmayı başaran Tonga'da "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Gece başlayacak yasağın, ne kadar süreceği sağlık yetkililerinin değerlendirmelerine bağlı olacak.

Sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 105 bin nüfuslu Tonga'da, COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yaklaşık yüzde 61.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar COVID-19'dan korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden 27 Ekim 2021'de Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla Tonga'da ilk vaka kayıtlara geçmişti. Bunun üzerine ülkenin ana adasında 1 Kasım 2021'de bir hafta tam kapanma ilan edilmişti.

Tsunami, Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Tonga'ya yardım malzemeleri taşıyan Avustralya donanmasına ait "HMAS Adelaide" gemisinin mürettebatından 20'den fazla kişide ve Japonya ile Avustralya uçaklarındaki bazı personelde de COVID-19 tespit edilmişti.

Bunun üzerine afet yardımlarının takımada ülkesine hastalık getireceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

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