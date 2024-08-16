Tonguç Korkak yazdı... Genel Kurul Kararlarını Kim Aldı?

YORUM

Genel Kurul kararlarını kim aldı ?

Tonguç KOTAK

“Şimarık” kulüp ile ortak hareket eden ve içinde bu kulübün çalışanlarından ikisi olan bu kurul bana gore yok hükmündedir.

Spor Dairesi de suçludsur onu idare edenler de. Hele bu kurulda eski bir federasyon başkanın bu karada imzasının olması yazık.

Basketbol Federasyonu’nun genel kurulunu yöneten Tahir Soyer başkanlığında ki divanın Ertuğ Nasıroğlu’nun seçildiği genel kurulda tüm kurulları oylatıp Kabul ettirdi ve belgeleri Spor Dairesi’ne iletti.

Buraya kadar herşey normal ama altını kazıdıkça neler çıkıyor neler. Bir “Savcı” gelip Spor Dairesi’nden bu belgeleri aldı. Kim bu Savcı ? Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu diyor ki biz de belge yok. Bu Savcı kim ? Spor Dairesi Müdürü ne iş yapar ? Senin dairenden belge alınacak haberin olmayacak. Vah ülke sporum vah. Eee Müsteşar nerde ? O da ortada yok.

Kooeratif Merkez Bankası Müdürü işi gücü bırakıp kendi yöneticilerinin becerisksizliklerini ört bas etmek için Ceza Kuruluna girecek. Kendi banka adına “Avukat” larının yapmasını kendisi yapacan. Vay Sporum vay.

O ceza kurulunda Kooperatif Merkez Bankasında çalışan iki kişinin ailesinden insanlar var mı ? yok mu ? Bunu bana Spor Dairesi açıklamak zorundadır.

Koopspor düşünmeden aldığı ve altında ezildiği çekilme sonrası alt yapısında yer alan sporcularının ailelerinden gelen tepki ile bu işlere girdi. Kendine gore ama ülke sporuna zarar veren Genel Ceza Kurulu ile iş yaptığını zannediyor.

Rahmetli Demirel’in söylediği gibi “Çareler tükenmez”.

Akılları sıra Basketbol Federasyonu’nu durdurmak isyorlarlar ama bu işler öyle olmaz.

Ben fısıltı gazetesinden haberler vereyim. Divan ayakta, Spor Dairesi’ne gidecek. Kulüpler, federasyyon yanında. İsterlerse genel kurula gidebilirler.

Ertuğ hocaya 6 ay ceza vermiş bu akıllı kurul. Ertuğ hoca federasyona giremez mi ? Tuvaletini kullanamaz mı ? oturamaz mı ? .

Federasyon birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ediyor. Yüksek İdare Mahkeme konusu gündemde. Gidilir ve kazanılırsa hem Ceza Kuurlu hem de Spor Dairesi güme gider.

Ertuğ hocaya ceza verdin tamama, yönetim de içinden birini Ahmet Karaoğlan’ı başkan vekili yapar yoluna devam eder.

Bu arada hakemlerin paraları bu nedenle ödenemyiyor onun da formülü var.

Bu arada Basketbol Federasyonu’nu perişan eden eski bir yönetici geçen gün abuk sabuk yazı yazarken gereken cevabı alınca sustu. Federasyonda içilenlerin ve tabak tabak yenen yemeklerin faturasının hesabını verecek mi ?

Yazımın başlığıan yeniden döneyimç

Spor Dairesinden Basketbol Genel Kurulunun kararlarını alan yoke den “Savcı” kim ?