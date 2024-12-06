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Tonguç Kotak: Basketbol dipten zirveye

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Duayen gazeteci Tonguç Kotak yazdı... Basketbol dipten zirveye
Tonguç Kotak: Basketbol dipten zirveye

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Basketbol dipten zirveye

Tonguç KOTAK

Basketbolda eski yönetimin hem maddi hem de kulüp olarak dibe vurdurulan bir camia Ertuğ Nasıroğlu ve arkadaşları ile kulüplerin desteği ile bu sezona Erkekler Ligi’nmde 1.Lig, 2.Lig, Kadınlar Ligi U 18 ve alt liglerle önemli bir noktaya geldi.

Hala daha hem küçük bi azınlık bu işi nasıl bozarım diye dedikodu yapıyor.

Yanlarına da salonun yerini bile bilmeyen bazı aklı sivri gazetecilere de haberler yaptırararak camiada sorun olduğunu ima ediyorlar. Basketbolda sorun yok. Büyüme var.

23 kulübe çıkmış bir Basketbol camiası var ama onlar bilez, 1.Lig 9 takımla oynanacak o aklı sivriler bilmez, 2.Lig oynanacak o aklı sivrliler bilmez, Kadınlar Ligi 6 takımla oynanacak bu aklı sivirler bilez. U 18 Ligi erkeklerde A ve B grubu var, U 18 Kadın Ligi var, U 16 kadın – erkek var, U 14 kadın – erkek var, U 12 kız – erkek var vc her Cumartesi oynanacak U 10 Ligi var. Bu anlı şanlı gazeteciler oturdukları yerden bir kişinin söylemesi ile federasyonda sorun var diye yazıyorlar.

Bu camia büyüyor ve bunu hazmedemeyenler ortada ağlıyor. Bu camia giderek büyüyor. Federasyona yeni yöneticiler de geliyor. Hakemler birlik içinde, kulüpler birlik içinde. Bunların farkında olmayan bazı spor yazarları sorun var diye ortaya atıyor.

Bazı arkadaşların eskiden neler yaptıklarını, eski federasyonla içli dışlı olduklarını ve ne amaçla yaptıklarını bilen biri olarak artık susun.

Basketbol camiası da  büyüyor. Bu federasyon ister kabul edin ister etmeyin camiaya birlik beraberlik getirdi.

Yıllar sonra Basketbol Ligleri Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele’de oynanacak. Anlayana.

Basketbolumuz büyüyor. Liglerimiz de başlıyor. Kıskananlar çatlasın.

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