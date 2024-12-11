Tonguç Kotak yazdı...Basketbolda “sivrisinekler” viziler

Basketbolda “sivrisinekler” viziler

Tonguç Kotak

Basketbolda yıllardır olmadığı kadar birlik beraberlik içinde hem ligler başladı hem de federasyon ciddi çalışıyor.

Eski federasyonun 3-4 kulüp ile lig yaptığı ortamda ŞARAPLARLA – PEYNİR TABAKLARI ile alem yapanlar şimdi çıkmış sorun var diyor. GEREKSİZ FATURALAR ile federasyonu borç batağının içine sokanlar ile hareket edenler şimdi çıktılar basketbolda kaos var diyor. Ne kaos var ne har vurup Harman savrulan paralar var.

Sivrisinekler konuşurken bir anda Basketbolu bitiren kişi de ortaya çıkıp viziledi. Onun basın işlerini yürüttüğü maaşlı elemanı kaç gündür çalıştığı gazetede federasyonda kaos var haberi yapar ama salona bile gelmeden haber yaptı yıllarca şimdi de ortaya çıkıp federasyonda kaos var der. Ne kaos var ne de sorun.

Kulüpler birlik içinde bir iki tanesi hariç. Biri lige bile çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bir takım.

Bu arada Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman’ın geçtiğimiz günlerde kendi kendini ele verdiği sosyal medyada paylaştığı yazı var. Açıklama yapmalılar.

U 14 ve U 18 Ligi başladı mı ey Sivrisinekler ?. Yaz döneminde yıllarca yapılamayan Antrenör ve Hakem Seminerleri yapıldı mı Sivirisinekler ? Sponsorlar federasyonda var mı Sivrisenekler ?

Uzun yıllar sonra 1.Lig ve 2.Lig yapılıyor o Sivirisinekler biliyor mu ? KTSYD Kupası yapılıyor değil mi Sivirisinekler ?

22 kulübe çıkan bir yapı ile eski başkancıka cevap verilirken, onu hazmedemeyen Sivrisinekler ağlıyor ?

Basketbolda ne kaos var ne başka bir şey. Her şey yolunda giderken Sivrisinekler kaos var derler.

Basketbolda kaos yok. Ocak ortasında büyüklerde 1.Lig 8 veya 9, 2.Lig 4 takım ve Kadınlar Ligi 6 takım ile oynanacak. O çok konuşan eskiler ve onların adamcıklarına da cevap olacak.

Alt liglerde U16, U12 ve U10 Ligleri de oynanacak. Onlara cevap.

Sivirisineklere duyurulur. Kaos da yok, sorun da yok.

Bir iki Sivrisineğin konuşmaları ile federasyonda kriz de olmaz.

Bu arada yapılanlardan rahatsız olan kulüpler açıklama yapacaklar. Bu Sivirisneklere duyurulur.