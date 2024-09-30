Tonguç Kotak yazdı... "Şimdi iş zamanı"

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Şimdi iş zamanı

Tonguç KOTAK

Basketbolda bazı “ŞIMARIK” kulüplere aklı başında kulüpler ciddi bir tokat atarak federasyonlarına sahip çıktı.

Şımarıklık yapanlar hafta içinde Lefkoşa’nın bir kahvecisinde toplantı yaparak iş karıştırmaya çalışsalar da bir bardak soğuk su içtiler. Hele yanlarına aldıkları bir dönem federasyonu BAKKAL dükkanı gibi idare eden ve Şaraplarla, peynir tabakları ve toplantılarda kebap yiyenlerle operasyon yapma girişimi ters tepti.

9 kabul 3 red bir de ne kokan ne tüten niçin çekimser verdiği kendisi bile anlamayan DAÜ. Federasyon ciddi bir destek aldı.

Bankada 88 bin TL, 577 bin 764 TL’lik alacakla bu federasyon yoluna devam ediyor.

Bakayım şimdi o “ŞIMARIK” kulüp ve onun tetikçisi olan Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu ne yapacaklar ? Tüm kurumlar genel kurulda onaylandı.

Basketbol Federasyonu artık daha organize olarak yollarına devam etmelidirler.

Yeni Merkez Hakem Kurulu ile Hakemlerimiz yeni bir yola çıkacaklar.

Bu arada yeni yeni kulüplerin isimleri ve ortada dolaşmaya başladı. 5 kulüp federasyona başvuru yapacak. O zaman da kulüp sayısı 19 olacak. Allah artırsın.

Federasyon artık konsantrasyonunu liglere, cezalara ve yeni yeni işlere vermelidir. Biraz da yönetime takviye şart.

Basketbol kazandı.