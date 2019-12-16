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Tonguç Yaşar yaşamını yitirdi

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Karikatürist, çizgi film yönetmeni Tonguç Yaşar yaşamını yitirdi.
Tonguç Yaşar yaşamını yitirdi

Karikatürist ve çizgi film yönetmeni Tonguç Yaşar, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

TONGUÇ YAŞAR KİMDİR?

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. Karikatüre 1952 yılında başladı. İlk karikatürü 1952 yılında Hür Adam dergisinde yayınlandı. Akbaba, Dolmuş, Tef, Taş Karikatür ve Yön dergilerinde haftalık, Vatan gazetesinde günlük karikatürler çizdi.

Karikatürün yanı sıra çizgi film çalışmaları yaptı. Yaşar’ın Sezer Tansuğ ile birlikte hazırladığı 1970 tarihli kısa animasyon, Türkiye animasyonun öncülerinden. “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü” isimli filmi ile 1972’de Adana Altın Koza Film Yarışması’nda jüri özel ödülü aldı. Aynı film 1973’te 30 ülkenin 600 filmle katıldığı uluslararası 9. Annecy Çizgi Film Festivali’nde ön elemeyi geçerek gösterime hak kazanan ilk Türk çizgi filmi oldu. TRT Kültür Sanat Bilim Ödülleri Yarışması’nda Yaşa Don Kişot çizgi filmi ile ikincilik ödülünü, Darüşşafaka Sinema Kulübü 1. Uluslararası Sinema Şenliği en iyi film ödülünü aldı.

Tonguç Yaşar’ın cenazesi 17 Aralık Salı günü Florya Basınköy Camii’nden öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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