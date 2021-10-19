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Toni Hassini hikayesini paylaşacak

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Toni Hassini sahne ismi ile bilinen dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk ilizyonist Hasan Emin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü işbirliğinde düzenlenecek söyleşi ile hikayesini paylaşacak
Toni Hassini hikayesini paylaşacak

Toni Hassini sahne ismi ile bilinen dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk ilizyonist Hasan Emin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü işbirliğinde düzenlenecek söyleşi ile hikayesini paylaşacak

Kıbrıslı Türk ilizyonist Hasan Emin, 1958’de ABD’ye yerleşerek bir tren garında illüzyon gösterileri düzenleyerek başladığı ve Toni Hassini sahne ismiyle dünyanın bu alandaki en önemli isimlerinden biri olarak sürdürdüğü serüvenini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü işbirliğinde düzenlenecek söyleşi ile paylaşacak.

Pek çok ilizyon şovunun patentini elinde tutan ve dünya genelinde yaklaşık 60 bin üyesi olan International Magicians Society – Uluslararası Sihirbazlar Topluluğu’nun başkanlığını da yürüten Kıbrıs Türkü Hasan Emin, uluslararası illüzyon ödülü olan Merlin Master of Illusion’un da yaratıcısı. ABD’de ilizyon gösterileri ile ün yapan aynı zamanda film yapımcılığı eğitimi alarak pek çok reklam filminin yapımcılığını üstlenen Hasan Emin, nam-ı diğer Toni Hassini ile gerçekleştirilecek söyleşi, 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak

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