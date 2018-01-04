  • BIST 115.491
  • Altın 158,849
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Tony Blair'den Brexit uyarısı: 2018 son fırsat

» »
Tony Blair'den Brexit uyarısı: 2018 son fırsat
İngiltere'nin eski başbakanı Blair, 'Brexit'ten dönülmesi için 2018'in son fırsat olduğunu söyledi. Blair aksi takdirde gelecek nesillerin Brexit'i affetmeyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, İngiliz seçmenleri Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) konusunda uyardı. Ayrılık kararının geri alınması için sürenin kısaldığına dikkat çeken Blair, aksi takdirde bu karardan nesiller boyunca pişmanlık duyulacağını savundu.

Bir buçuk yıl önce Britanya'daki halkoylamasından "Brexit" kararının çıkması halkta bölünmeye yol açmıştı. Başbakan Theresa May Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmış olacağını açıklamıştı.

AB'den ayrılmanın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli jeopolitik adım olacağını bütün İngilizler kabul ediyor. Ancak GSYH'si 2,5 trilyon doları bulan İngiliz ekonomisi ile dünyanın en büyük ekonomik topluluğu olan AB arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda görüşler ayrılıyor.

1997–2007 yılları arasında başbakanlık yapan İşçi Partili Tony Blair AB'den ayrılmasının Britanya'yı fakir ve zayıf düşüreceğini ve Başbakan May'in Kuzey İrlanda'nın ayrılış sonrası statüsüyle ilgili sorunlara çözüm bulamadığını söyledi. Blair internet sayfasından paylaştığı makalesinde "Modern dünyanın anlamakta güçlük çekeceği bir hata işlemek üzereyiz. Gelecek nesiller bizi asla affetmeyecektir" dedi. Tony Blair AB ile kurulmak istenen yeni ilişkinin mevcut ilişkilerden daha iyi olup olmadığına karar vermek için 2018'in son fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polonya yineledi: "Sığınmacı kabul etmeyeceğiz"02 Ocak 2018 Salı 19:13
  • “2. Dünya Savaşı sonrası en büyük insani kriz bu yıl yaşanabilir”02 Ocak 2018 Salı 14:59
  • Almanya'da sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar getirecek yasa yürürlüğe giriyor01 Ocak 2018 Pazartesi 10:16
  • İstifa eden İngiltere Polis Federasyonu Başkanı: Emniyet reformunu masonlar engelliyor01 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
  • İngiltere'de 12 katlı binada yangın31 Aralık 2017 Pazar 18:11
  • Avusturya'nın yeni kabinesini boykot çağrısı29 Aralık 2017 Cuma 19:24
  • Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok27 Aralık 2017 Çarşamba 18:55
  • Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok25 Aralık 2017 Pazartesi 18:21
  • İsviçre Başkanı'ndan AB referandumu önerisi25 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Komisyon Polonya yaptırımlarını görüşüyor24 Aralık 2017 Pazar 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti