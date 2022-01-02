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Tony Blair'in Şövalyelik Unvanının Geri Alınması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e verilen şövalyelik unvanının iptali için başlatılan imza kampanyasına, 45 binden fazla kişi katıldı.
Tony Blair'in Şövalyelik Unvanının Geri Alınması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Blair'in, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında dün şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasının hemen ardından Angus Scott, unvanın iptali için "change.org" sitesinde imza kampanyası başlattı.

Scott, Blair'i İngiltere'ye ve ulusun toplum dokusuna "onarılamaz zarar" vermekle suçladı.

Blair'in, çeşitli çatışmalarda sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan Scott, Blair'in sırf bunun için bile savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Scott, Tony Blair'i "herhangi bir kamu onuruna en az layık kişi" olarak niteledi ve Kraliçe Elizabeth'ten, Blair’e verdiği unvanı geri almasını istedi.

Kampanyayı imzalayanlardan Deborah Warford, "Tony Blair şövalye ilan edilmemeli, yargılanmalı. Böyle birinin onurlandırılması sistemin ne kadar yozlaşmış ve aşağılık olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Unvanın iptalini isteyen Kevin Knobes de Blair'in savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini, politikalarının İngiltere'ye onarılamaz zarar verdiğini ifade etti.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında 10 yıl başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

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