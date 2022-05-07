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Top Gun ve Jurassic Park sinema salonlarını kurtaracak

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Pandeminin bitmesiyle sinema salonlarının tekrar dolacağı beklentisi heyecan uyandırıyor. Yapımcıların umudu büyük filmlerin devam serilerinde.
Top Gun ve Jurassic Park sinema salonlarını kurtaracak
Top Gun, Doctor Strange ve Jurassic Park, bu yaz vizyona giren devam filmlerinden üçü.

Sinema salonları pandemiden büyük zarar gördü. Salgından önceki yaz, ABD’de sinema bilet satışları 4 milyar doların üzerindeydi. Pandemi başlayınca salonların büyük bölümü kapandı, bilet gelirleri 176 milyon dolara düştü. Geçen yaz biraz canlandı ama eski rakamları görmek mümkün olmadı.

Netflix seyirci kaybetti, seyirci salonları özledi

AP News’ün haberine göre bilet satıcısı Fandango, 6 binden fazla müşteriyle anket düzenledi. İzleyicilerin yüzde 83’ü, bu yaz beyaz perdede üç veya daha fazla film izlemeyi planladığını söyledi.

Bu arada çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix geçen ay ilk kez abone kaybetti, önümüzdeki üç ayda 2 milyon izleyici daha kaybetmesi bekleniyor.

En çok beklenti, eski filmlerin devam serilerinden. Tom Cruise’un başrolünde oynadığı unutulmaz Top Gun (1986) bu kez ‘Top Gun: Maverick’ olarak dönüyor. ‘Doctor Strange 2’ 2016’da çekilen ilk filmin devamı niteliğinde, başrolde yine Benedict Cumberbatch var. ‘Jurassic World: Dominion’ 1993’te sinemayı sallayan filmin hikayesini sürdürüyor. Başka devam filmlerinin ve yeni yapımların yer aldığı filmler önümüzdeki birkaç ay içinde ABD salonlarında gösterime girecek.

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