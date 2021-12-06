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Topaloğlu: Çalışarak batıyoruz

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Fuat Topaloğlu, Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar; Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin akaryakıta %7,3 oranında zam yapmasını sert bir şekilde eleştirerek, “Çalışarak batıyoruz” vurgusunu yaptı.
Topaloğlu: Çalışarak batıyoruz

Fuat Topaloğlu, Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar; Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin akaryakıta %7,3 oranında zam yapmasını sert bir şekilde eleştirerek, “Çalışarak batıyoruz” vurgusunu yaptı.

Topaloğlu: Akaryakıt fiyatları, Türkiye’deki fiyatları geçti;

Zammı eleştiren Topaloğlu, yapılan bu artışla akaryakıt fiyatlarının Türkiye’deki fiyatları geçtiğini belirtti. Son açıklanan akaryakıt fiyatlarıyla, turizm, öğrenci ve yolcu taşımacılığının yapılamayacağının altını çizen Topaloğlu, “Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar” dedi.

 

“Taşımacılık sektörüne destek verilmedi”

Korona virüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin’ de başında taşımacılığın geldiğine vurgu yapan Topaloğlu; buna rağmen hükümetin taşımacılığa destek vermediğini söyledi. Hükümetin toplu taşımacılıkla ilgili bir politikası olmadığı, yapılan zam ve sektöre verilmeyen destekten dolayı anlaşıldığını anlatan Topaloğlu, “Eğitim için ülkeye öğrenciler davet ediliyor; ama akaryakıta zam yapılıyor. Bu fiyatlarla taşımacılık yapılmaz” dedi.

 

“Krizden çıkmaya çalışırken dibe vurduk”

Pandemiyle birlikte sektörün krize dönüştüğünü kaydeden Topaloğlu, oluşan krizden çıkmaya çalışırlarken yapılan zamla dibe vurduklarının altını çizdi. Hükümetin izlediği politikayla kendilerini batırmaya çalıştığını anlatan Topaloğlu, “Çalışırken batıyoruz” dedi.

 

 

 

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (a)

 

Kar-İş Başkanı

 

Fuat TOPALOĞLU

 

 

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