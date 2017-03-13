Topaloğlu Girne'yi Seviyor

Girne deplasmanında önce T. Ocağı'nı, dün de Doğan'ı yenen G. Birliği'nin hocası Hasan Topaloğlu'na Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı uğurlu geliyor.

Siz bakmayın, maçın 2-1 gibi tek farklı bir skorla bittiğine...

Doksanıncı dakikaya kadar Doğan T. Birliği'ne neredeyse pozisyon bile vermeyen G. Birliği, 90+1 de penaltıdan yedikleri golden sonra paniğe kapıldılar ve 90 dakikada Doğan T. Birliği'ne vermedikleri pozisyonları, beş dakikalık uzatma dakikalarında verdiler.

Oysa 79 da Doğan kalecisi Ozan, Arif'i ceza alanı dışında faulle yere düşürdüğü için hakemden kırmızı kart görmüş ve her an üçüncü golü atacak pozisyonlar bulmaya başlamıştı.

Taraftarları karşılaşma boyunca hakem Hüseyin Eyyüpler'e yüklendiler ama sanırım sakin kafa ile düşününce rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynadığını, daha doğrusu takımlarının gününde olmadığını anlamışlardır.

Doğan savunması kaleci Ozan dahil, bekleri ve stoperleri ile en kötü futbollarından birini oynadı desek yeridir.

Ahmet Sönmez, önce topu çıkarırken ortadan rakibe gönderdi. Sonra geri pası ile kalecisi Ozan'a vermek istedi. Ozan topa müdahalede gecikince, İbrahim'in baskısı karşısında faul yaptı ve ilk penaltı gölüne neden oldu.

İkinci golde de iki stoper bizim gibi maçı seyrederken, Şenol kale içine topu gönderdi, Sertan boş kaleye gol vuruşu yaparak farkı ikiye çıkardı.

Doğan futbolcuları, ne denli telaşlı oynadıysa, tam tersine G. Birliği futbolcuları sakin şekilde yapması gerekenleri yaptılar. Bu da kazandıkları toplarla tehlikeli olmalarını sağladı.

Caner Hoca ikinci yarıda değişikliklerle oyunu çevirmek istedi ama kurdukları baskı, rakip savunmanın arasında eridi gitti. İlk yarıda etkili ortalar yapamayan iki kanat oyuncusu Salih ve Aydın, ikinci yarıda etkili toplar getirdiler ama savunmanın başarılı kademesini geçemediler.

İkinci yarı, sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturan Osei'yi oyuna sokup, Tunahan'ı savunmaya, Ahmet Sönmez'i ileri çekince etkili oldular ama kaleci Ozan'ın kırmızı kartla oyun dışına çıkması hesapları bozdu. Buna rağmen bir eksik oynamalarına rağmen 90 dakikada yapamadıklarını neredeyse 5 dakikalık uzatmada yapıyorlardı. Getirdikleri toplardan sadece biri çerçeveyi bulunca, yenilgiden kurtulamadılar.