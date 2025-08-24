Topaloğlu: Sizi gidi sizi 'rantçılar, lobiciler' dikta rejimini hatırlatıyorsunuz!

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu’nun toplantısında gündemin paylaşılmaması ve not alınmasının engellenmesini sert sözlerle eleştirerek, "Sizi gidi sizi 'rantçılar, lobiciler' dikta rejimini hatırlatıyorsunuz!"

Facebook'ta Gör

A-AA+

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, İzin Kurulu toplantısında gizlilik kararı alınarak not tutmalarının engellendiğini belirterek, “Sizi gidi sizi rantçılar, lobiciler dikta rejimini hatırlatıyorsunuz!” dedi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu’nun toplantısını sert sözlerle eleştirdi. Toplantıda gündemin verilmediğini ve not almalarına izin verilmediğini ve telefonların kapatılmasının istendiğini belirten Topaloğlu, “Devlet sırrı mı bu? “Bize rantçı ve lobici diyenlere sesleniyoruz; Sizi gidi siz rantçılar, lobiciler dikta rejimini hatırlatıyorsunuz!”

Gizliliğin seçimlere yönelik olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “T izni verileceği kişileri gizlediler. Üyelerimize ve sektörümüze alınan siyasi peşkeş kararlarını bile aktaramadık. Ekmeğini taşımacılıkla kazananlara değil, sektörle yakından uzaktan ilgisi olmayanlara T izni verildi. Bu karar sektörü kaosa sürüklüyor.” İfadelerini kullandı.

Taşımacılığın bitme noktasına getirileceğinin altını çizen Topaloğlu, “Turizmin durduğu günlerde, yüzlerce araç çalışmazken hükümet oy uğruna izin dağıttı. Bu izinler sektöre darbe vuracak, yatırımları durduracak ve taşımacılığın kalitesini düşürecek” dedi.

Topaloğlu, İzin ve İtiraz Kurulu’nun özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek, “Sektör sessiz kalmayacak, gerekli yasal haklarımız ve eylemlerle hükümete ders niteliğinde geri iade edilecektir” uyarısında bulundu.