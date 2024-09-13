Topaloğlu: Yeni tarifeler bir an önce onaylanmalı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının, tüm ilk ve orta dereceli okullarda açılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının, tüm ilk ve orta dereceli okullarda açılacağını belirtti.

Topaloğlu, ciddi şoför sıkıntısının olmasına rağmen, ada geleninde 700’ü aşkın Kar-İş üyesinin, toplamda 800 araç ve 330 refakatçi ile yaklaşık 30 bin civarı öğrenciyi Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullara taşınmaya başlanacağını ifade ederek, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Ayrıca Kar-İş başkanı Fuat Topaloğlu, hükümet edenlerin, yeni tarifeleri bir an önce onaylaması gerektiğini vurgulayarak, “Maliyetlerimiz çok yükseldi” dedi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, tüm vatandaşlardan beklentilerinin, okullar açıldığında trafiğin yoğun olacağından dolayı trafik kurallarına uyulması gerektiğini, öğrencileri indirirken tüm sürücüleri sabırlı ve dikkatli olmalı ifadesini kullanarak belirli bir mesafede durulması gerektiğini vurguladı.

Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile geçen gün görüştüklerini, görüşmenin çok verimli geçtiğini, öğrenci taşımacılığının yeni eğitim ve öğretim yılında sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduklarını anlattı.

Kar-İş başkanı Topaloğlu, protokol için mutabakat sağlandığı da sözlerine ekledi.