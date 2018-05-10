Toparlanıyoruz Hareketi’nden hükümetin ilk 96 gününün özeti

İşte Toparlanıyoruz Hareketi'nin öne çıkardığı hükümetin 'icraatlarının' özeti:
- Elektrik zammı %15
- Benzin zammı %17
- Süt zammı %15
- Doktor muayene ücreti zammı %50
- Araç sahiplerine 7 ay içinde zorunlu 100 TL plaka değişimi
İşte Toparlanıyoruz Hareketi'nin öne çıkardığı hükümetin 'icraatlarının' özeti:
- Elektrik zammı %15
- Benzin zammı %17
- Süt zammı %15
- Doktor muayene ücreti zammı %50
- Araç sahiplerine 7 ay içinde zorunlu 100 TL plaka değişimi
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