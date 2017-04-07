Toparlanıyoruz: “ihmale son verecek adımları atın”

Toparlanıyoruz Hareketi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depolandığı ileri sürülen “Kobalt60 radyoaktifli cihaz” konusunda Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan ihmale son verecek adımların atılmasını talep etti

Toparlanıyoruz Hareketi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depolandığı ileri sürülen “Kobalt60 radyoaktifli cihaz” konusunda Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan “ihmale son verecek adımların atılması ve devam ettirilen bir yanlışın düzeltilmesini” talep etti.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, 2011 yılında zarar gören ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde depolanan Kobalt60 radyoaktifli cihazın hala daha orada bulunup bulunmadığı sorularak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, bu konuda, ‘cihaz hastane içinde nihai olarak depolanamaz. Satın alındığı yere gönderilmelidir’ şeklinde 19/03/2014 tarihli bir raporla Bakanlığı uyardığı anımsatıldı.

Toparlanıyoruz Hareketi’nin Haziran 2016’da bakandan harekete geçmesini istediği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Şimdi soruyoruz! Madem ki bu gibi konularda bu kadar hassassınız, elinizde Türkiye’deki TAEK’den gelen raporlar, uyarılarımız ve dilekçemiz varken, radyoaktif bir maddenin hastanede depolanmasına karşı bu tepkisizliğinizin sebebi nedir? Yoksa ‘geri gönderme planlarımız vardı’ demek için bir yangının daha çıkmasını mı beklemektesiniz? Toparlanıyoruz Hareketi olarak Sağlık Bakanı’nın bu konuda birebir sorumluluk taşıdığınızı hatırlatırız. Talebimiz, bir an önce bu ihmale son verecek adımların atılması ve devam ettirilen bir yanlışın düzeltilmesidir.”

Toparlanıyoruz Hareketi, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Devlet Laboratuarı’nın taşınmasına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığını da iddia etti.