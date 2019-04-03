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Toparlanıyoruz: KIB-TEK’te bir dış denetim gündeme alınmalıdır.

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Tparlanıyoruz Hareketi, Kıb-Tek'in duyurduğu üçlü tarife ve uyguladığı zamlarla ilgili bir açıklama yayımladı
Toparlanıyoruz: KIB-TEK’te bir dış denetim gündeme alınmalıdır.

Toparlanıyoruz'un açıklaması şu şekilde: 

"Nisan ayına kısa bir süre kala KIB-TEK’in kamuoyuna 3lü tarife diye duyurduğu uygulamanın aslında içerisinde elektrik tarifelerine zammı da içerdiği gerçeği çok fazla saklı kalmadı. Yapılan haklı eleştirilerde 3lü tarifenin elektrik fiyatlarına zamla birlikte yapılması, vatandaşa yeni uygulamayı tam olarak anlaması ve seçeneklerini tanıması için yeterli süre tanınmadığı da vardır. Kanımızca KIB-TEK bu süreçte halka karşı şeffaf davranma açısından maalesef sınıfta kalmıştır.

Bildiğimiz kadarıyla kurumda 2014 yılından günümüze herhangi bir Sayıştay denetimi gerçekleştirilmemiştir. KIB-TEK’in şeffaflığı ve verimli üretimi göz önüne alındığında, yayımladığı mali denetim raporları yanısıra detaylı denetimlerinin Sayıştay veya uluslararası bir kuruluş tarafından yapılması faydalı olacaktır. Görevleri arasında KKTC nüfusuna en ekonomik ve verimli bir şekilde enerji sağlama sorumluluğu olan kurumun bu sözü tutup tutamadığına dair detaylı incelemeler gereklidir.

Elektriği ‘doğru şekilde kullanması halinde’ faturalarında indirim göreceği vaadedilen bir kesimin, elektriği üretenlerin ve fiyatlandıranların bunu doğru şekilde yapıp yapmadıklarını öğrenmesi ve bilmesi tabii ki en doğal hakkıdır. "

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