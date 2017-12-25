"Toparlanıyoruz" Mal Bildiriminde Bulunma Yasası'nda ısrarcı

Toparlanıyoruz Hareketi, Meclis Başkanı Siber'in cevabına karşılık bugün Meclis Başkanlığı’na ikinci bir dilekçe verdi. Toparlanıyoruz Hareketi'nin açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 18/12/2017 tarihinde Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) olarak Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün mal bildiriminin kontrolü amacı ile ve 25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası tahtında Meclis Başkanı’ndan talepte bulunmuştuk. İlgili dilekçemize istinaden, Meclis Başkanı Sn Sibel Siber, Yasa’nın kendisine, vekilin göreve başlarken ve görev bitiminde kendi doldurduğu mal bildirimlerini karşılaştırma yetkisi verdiğini, karşılaştırmanın yapılabilmesi için görev bitiminde ikinci mal bildiriminin alınması gerektiğini, bu sebeple de şu an itibarı ile Yasa tahtında işlem yapma yetkisi bulunmadığını iletmiştir. Verilen cevaba karşılık bugün Meclis Başkanlığı’na ikinci bir dilekçe vermiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, Yasa'nın 8(1) maddesine göre, seçimle iş başına gelen görevliler, seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdırlar. Ne var ki, mal bildiriminde bulunulması gereken durumlar, görev başı (Madde 8(1)) ile görev süresi bitimi (Madde 8(4)) dışında, yine aynı maddenim 6. bendinde (Madde 8(6)) belirtildiği şekilde "mal varlığında önemli bir değişiklik" olan durumları da kapsamaktadır. Dolayısı ile Yasa'ya göre yapılması gereken karşılaştırma sadece görev sonu ile görev başı arasındaki süreçten ibaret değildir. Yasa, malvarlığında gerçekleşen önemli değişikliklerin de bildirilmesi gerekliliğini hükme bağlamakta, bunun da Meclis Başkanı’nca takip edilmesi ve/veya denetlenmesini kapsamakta ve buna cevaz vermektedir. Diğer bir deyişle, Yasa'nın emredici hükmü gereği, sözünü ettiğimiz bu süreç de Meclis Başlanlığı'nca denetlenmeli ve yapılması gereken bildirim var ise Başsavcılık'a yapılmalıdır.

25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası'nın amacı, yasa kapsamında olan görevlilerin mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak kuralları düzenlemektir. Aynı şekilde, yeni mal bildirimlerinin de, ilgililer tarafından daha önce yapılmış bulunan bildirimler ile gizliliği korunacak şekilde karşılaştırılması gerekmektedir. İlgili Yasa’ya göre, mal varlığında meydana gelen herhangi bir önemli değişikliği denetleyebilecek ve/veya takip edebilecek veya izleyebilecek tek kişinin Meclis Başkan olduğu göz önüne alındığında, aksinin kabulü halinde yasanın amacı ile bağdaşmayan bir durum ortaya çıkacaktır. Diğer bir deyişe, Meclis Başkanı'nın elinde sadece kendisinin bildiği bir görev başı beyanı vardır.

Bunun dışında, bir de tüm kamuoyunun ve Meclis Başkanı'nın da bilgisinde olan ve Başbakan Özgürgün ile ilgili mahkemeye sunulmuş bulunan, malvarlığına dair kayıtlar ve/veya bilgiler mevcuttur. Dolayısı ile Yasa'nın tüm hükümleri ve amacından hareketle, Meclis Başkanı’nın bilgisine gelen bir mal varlığı değişikliği söz konusu ise, Meclis Başkanı bu konuda karşılaştırmayı yapmalı veya bu karşılaştırmayı yapabilmek için gerekli adımları atmalıdır. Devamla, bu şekilde bir değişikliğin meydana gelmesi neticesinde bildirim yapılması için gerekli süreye uyulup uyulmadığını da izleyebilecek tek kişi Meclis Başkanı'dır. Yasanın 8(6) maddesi gereği gerekli karşılaştırma bu bağlamda yapılmalı ve/veya malvarlığındaki değişikliklere ait emareler de göz önünde bulundurularak, buradan hareketle görev süresi bitmeden önce Başbakan Özgürgün'den yeni bir beyanda bulunması istenmelidir. Keza Yasa'da Meclis Başkanlığı'nın bunu yapmasına engel olan bir hüküm bulunmamakla birlikte, bilakis bunu yapmasını belirten hüküm mevcuttur. Görev sonu mal bildiriminin beklenmesi, Yasa'nın 8(6) maddesi göz ardı anlamını taşıyacaktır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, bu karşılaştırma ve/veya takibin içerik olarak gizlilik içerisinde yapılması gerektiğinden haberdar olmakla birlikte, bu dilekçemiz doğrultusunda konunun yeniden incelenmesini Meclis Başkanı’ndan rica ettiğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla,

Adil Şeytanoğlu

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) Başkanı"