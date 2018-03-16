Toparlanıyoruz'dan anlamlı video mesajı
Geçtiğimiz günlerde halkın tepkisiyle karşılanan Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa konusuna Temiz Toplum Hareketi (Toparlanıyoruz) de sosyal medya üzerinden 4lü koalisyon hükümetine tepki gösterdi.
Toparlanıyoruz yaptığı sosyal medya paylaşımında, "‘Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa yasal mıydı, değil miydi? Etik miydi, değil miydi?’ Acaba dünden bugüne ne değişti derken arşivlere baktık...." diyerek hükümete mesaj gönderdi.
İşte o video;
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