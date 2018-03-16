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Toparlanıyoruz'dan anlamlı video mesajı

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Toparlanıyoruz'dan anlamlı mesaj... ‘Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa yasal mıydı, değil miydi? Etik miydi, değil miydi?’ Acaba dünden bugüne ne değişti derken arşivlere baktık....
Toparlanıyoruz'dan anlamlı video mesajı
Toparlanıyoruz'dan anlamlı video mesajı

Geçtiğimiz günlerde halkın tepkisiyle karşılanan Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa konusuna Temiz Toplum Hareketi (Toparlanıyoruz) de sosyal medya üzerinden 4lü koalisyon hükümetine tepki gösterdi.

Toparlanıyoruz yaptığı sosyal medya paylaşımında, "‘Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa yasal mıydı, değil miydi? Etik miydi, değil miydi?’ Acaba dünden bugüne ne değişti derken arşivlere baktık...." diyerek hükümete mesaj gönderdi.

İşte o video;

 

 

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