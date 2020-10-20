Toparlanma Göstergesi

İTO’nun araştırması, Kovid-19’a karşın ilk 3 çeyrekte 13 göstergeden 10’unun geçen yılı geride bıraktığını gösterdi. İTO Başkanı Avdagiç, “Ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2019 ve 2020’nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı ‘Pandemetre - 2’ araştırması, yılın 3 çeyreğinde 13 göstergeden 10’unda geçen yılın aynı döneminden iyi bir gelişimin gerçekleştiğini ortaya koydu.

İTO’nun araştırmasında, 2019 ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan firma sayıları, kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı.

2020 yılının 9.5 ayı geride kalırken, İTO araştırmasında, ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğu, öte yandan turizme dayalı sektörler ve hizmet sektörleri için topyekûn bir çabaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gelecek için umut veriyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, pandemetre araştırmaları ile Kovid-19 salgınının etkilerini ölçmeyi amaçladıklarını belirterek, “Türkiye ekonomisi, alınan finansal tedbirlerle desteklenince ilk 3 çeyrek gibi kısa bir dönemde, bir önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi. Şunu vurgulamalıyız ki bu süreçte hizmet sektörlerindeki toparlanma da gelecek için umut verici” diye konuştu.

Türkiye’nin pandemiyle yaşamayı öğrendiğini ifade eden Avdagiç, AA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye, pandemi korkusuna teslim olmadan ama gerekli korunma ve mücadele tedbirlerini de alarak üretimi sürdürmeyi, çarkları döndürmeyi başardı. Ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte turizme dayalı sektörler, hizmetler sektörü ve kırtasiye sektörü için ise topyekûn daha yoğun bir çaba göstermemiz gerekiyor.”

NELER ARTIDA?

1- Araştırmaya göre, İstanbul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yıl ilk 9 ayda yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

2- İTO’da yeni kurulan firma sayısı ise 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15.31 artışla 35 bin 431’den 40 bin 856’ya yükseldi.

3- TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri de 27 Eylül 2019’daki yüzde 15.64’lük ortalamasından 25 Eylül 2020’de yüzde 14.89 seviyesine geriledi.

4- TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, 2019 eylül ayında 98.8 puan olurken, Eylül 2020’de 105.3 puan olarak kayıtlara geçti.

5- İstanbul’da konut satışları ise 2020 Ocak - Eylül döneminde yüzde 36.12’lik artışla 201 bini geçti.

Oto ve kredi

6- Yılın ilk 9 ayında otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine göre 281 binden 494 bin adede çıktı.

7- Banka kartı ve kredi kartı harcamaları başlığına göre ise yerli ve yabancı kartlarla Ocak - Eylül 2019 döneminde 694 milyar liralık harcama yapılırken, bu rakam 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 9.4 artışla 759 milyar lira oldu.

8- Bankaların tüketici kredileri başlığına göre ise konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, bu yıl 25 Eylül haftasında yüzde 57.17 artarak 662 milyar liraya yükseldi.

9- Bankalara ibraz edilen çek tutarındaki artışa rağmen, karşılıksız çek tutarı yüzde 38.34 geriledi. Bu yılın ilk 8 ayında 4.8 milyar lira oldu.

10- 2020 Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı.

NELER EKSİDE?

1- İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Eylül 2019’da aylık bazda yüzde 76.3 iken, Eylül 2020’de yüzde 74.6’ya geriledi.

2- 2020’nin ilk 8 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 14.22 düşüşle 49.8 milyar dolar oldu.

3- 2019 yılı Ocak - Ağustos döneminde 9.9 milyon turisti ağırlayan İstanbul, bu yılın aynı döneminde dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle, geçici verilere göre 3.2 milyon turisti misafir etti.”