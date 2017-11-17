'Topçu atışları' yapılacak: Bu bölgelere girilemeyecek

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışların belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada atışlar nedeniyle girilmemesi gereken bölgeler şöyle belirtildi:
“Batıda, Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu- Soğan T. 500 m doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde Kalkanlı 700 m doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”
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