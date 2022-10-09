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Topcu: Müşteri Memnuniyetini Merkezimize Alarak Hizmet Sunmak Önceliğimizdir

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Posta Dairesi Müdürü Mete Topcu, iletişim teknolojilerinin her geçen gün geliştiği günümüzde KKTC Posta Dairesi olarak en iyi hizmeti sunma noktasında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
Topcu: Müşteri Memnuniyetini Merkezimize Alarak Hizmet Sunmak Önceliğimizdir

Posta Dairesi Müdürü Mete Topcu Dünya Posta Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, küreselleşmeyle birlikte posta sektörünün de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden çok hızlı gelişen dünyaya ayak uydurmak durumunda kaldığını, günümüzde Posta İdaresinin artık mektubun yanı sıra kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuştuğunu ve hizmetleri çağa uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Topcu, “Müşteri memnuniyetini merkezimize alarak ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir” dedi.

KKTC Posta Dairesi olarak Müdürlük ve 38 şubede de halka en kaliteli posta hizmetini sunabilmek adına belirlenen hedefe, imkânlar çerçevesinde, özveri ile çalışan tüm çalışanlara 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle teşekkürlerini sunan Topcu, “Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere, posta hizmetlerinde emek verenlerin Dünya Posta Günü’nü kutlarım” ifadelerine yer verdi.

Özel tarih damgası

Posta Dairesi, 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle, yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne özel tarih damgası tatbik edilecek.

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