Topçuköy Şehitleri Törenle Anıldı

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü, törenle anıldı. Topçuköy Şehitler anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü, törenle anıldı. Topçuköy Şehitler anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada şehit düşenleri rahmetle anarak tüm gazilere şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin çok acılar çekerek bedeller ödediğinin altını çizdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, üst düzey askeri erkan, bazı bakan, milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı. Anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışının ardından anma töreni İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının, Rum Yönetiminin insanlık dışı zulmüne karşı her zaman başı dik ve onurlu bir mücadele verdiğini anımsatarak , 20 Temmuz 1974’te verilen onurlu mücadelenin özgürlükle taçlandığını kaydetti.

Sadıkoğlu, “Bu vesileyle hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan daha da güçlenen bağımızla ve duygularımızla Anavatan Türkiye’mize şükranlarımı sunuyor, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK KORUNMALI”

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu günlere gelmesinde Anavatan Türkiye’nin desteğine dikkat çekerek, ülkede her türlü direniş ve kahramanlık öyküsü yazan Kıbrıs Türkü’nün devleti yüceltmek için birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelenin hala daha devam ettiğini kaydederek egemenliğe sahip çıkılmasının ne denli önlemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, şunları belirtti:

“Mücadele, halen daha devam etmektedir. Mücadele henüz bitmiş değildir… Kazandığımız egemenliğimizle bir devletimiz olsa da; halen daha uluslararası toplum ve Rum-Yunan ikilisinin yaptığı büyük haksızlıklarla bizlerin egemenliğini tartışmaya açmaya çalışıyorlar…

Biz asla egemenliğimizi tartışmaya açmıyoruz. Biz asla egemenliğimizi müzakere etmiyoruz çünkü egemenliğimiz bizim bu adada verdiğimiz mücadele tarihten gelen köklerimizdir. 1960 hakları ile yani uluslararası anlaşmalarla kesinleşmiş, teyit edilmiş egemenliğimiz bizlerin kazanımdır”.

“EGEMENLİKTEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR”

Egemenlikten asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin önde gelen isimleri ile bir araya geldiğini anımsatarak, Kıbrıs Türkü’ne karşı yapılmakta olan büyük haksızlıkları bu görüşmede bir kere daha İngiliz yetkililere ilettiğini vurguladı.

“Bize yapılan haksızlığı kendilerine bir kez daha haykırdım ve dolayısı ile Kıbrıs’ta eğer bir anlaşma istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka bunun egemen eşit devlete dayalı olması lazım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki görüşmelerde de Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet olduğunu vurguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olası bir müzakerenin de bu çerçevede olması gerektiğini yineledi.



“KIBRISLI TÜRKLERİN İYİ NİYETİ SUİSTİMAL EDİLDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, bu yöndeki siyasetin Anavatan Türkiye’den de tam destek gördüğünü ifade ederek, federal çerçevede 50 yıldır yürütülen görüşmelerde, Kıbrıslı Türklerin iyi niyetinin suistimal edildiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ta Türklerin ezildiğini, büyük acılar çektiğini, çok göçler yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık insan hakları bakımından da bizlerin rahat edebilmesi ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için bizlerin egemenlik hakkının kabul edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

MARAŞ KONUSU… “ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI BİR DURUM YOK”

Konuşmasının devamında Maraş açılımına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesinin vakıflara ait bir yer olduğunu söyleyerek İngiliz döneminde Maraş ile ilgili birtakım yanlışlıklar yapıldığını anımsattı.



Maraş açılımı ile ilgili uluslararası hukuka aykırı bir durum olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun vereceği karara göre Maraş’taki mülkiyetlerle ilgili iade ve tazminat ödenebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş ile ilgili pilot bölge seçilerek açılımlar yapıldığını dile getirerek, Maraş’ın artık insanlara açılmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı.