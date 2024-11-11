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Topçuköy'de İthali Yasak Güney Menşeli Patlayıcı Madde Bulunduran İki Avcı Tutuklandı

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Topçuköy'de İthali Yasak Güney Menşeli Patlayıcı Madde Bulunduran İki Avcı Tutuklandı
Topçuköy'de İthali Yasak Güney Menşeli Patlayıcı Madde Bulunduran İki Avcı Tutuklandı

10 Kasım 2024 tarihinde, sabah saat 09:00 civarında, Topçuköy’ün batı kesimindeki ava açık bölgede gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, iki avcının tasarrufunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ithali yasak olan 11 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Polis, ithalatı yasak olan bu patlayıcı maddelere el koyarken, iki avcıyı gözaltına aldı. Bahse konu şahıslar hakkında soruşturma devam ederken, yetkililer bu tür yasaklı malzemelerin ülkeye girişini önlemek için denetimlerin artırılacağını belirtti.

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