Topçuköy'de Kanunsuz Avcılık Operasyonu: Ava Kapalı Bölgede Avcı Yakalandı

Topçuköy'de Kanunsuz Avcılık Operasyonuyla İlgili Gelişme
25 Şubat 2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında Topçuköy’de Bangolar Mevkiinde gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, birinci ince av mevsimi kapsamında önemli bir ihlal tespit edildi. M.A.A. (E-22) adlı şahsın, 19 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı belirlendi.
Yaban Hayatını Düzenleme Yasası'na aykırı olarak gerçekleştirilen bu hareket, doğal yaşamın korunması ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirilmektedir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.
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