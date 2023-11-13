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Topcuköy'de Yasa Dışı Av: 5 Avcı Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

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Yasa Dışı Avcılık Operasyonu: Topcuköy'de Ava Kapalı Bölgede Avlanan 5 Şahıs Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı
Topcuköy'de Yasa Dışı Av: 5 Avcı Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

2 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen avcı kontrolleri, polis tarafından yürütülen titiz çalışmaların bir sonucu olarak Topcuköy'de ortaya çıkan çarpıcı bir olayı gün yüzüne çıkardı. Kontroller neticesinde, toplam 5 kişinin ava kapalı bölgede, yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı bir şekilde avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahısların bu yasa dışı av faaliyetleri, doğal yaşam alanlarının ve ekosistemin korunması amacıyla hayata geçirilen düzenlemelere açık bir şekilde aykırıydı. Yetkililer, söz konusu 5 kişi aleyhinde hemen yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğünü açıkladı

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