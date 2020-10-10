Topcuköy'ü üzen vefat... Mustafa Osum vefat etti...

Aslen Ergazili olan Topçuköy sakinlerinden Mustafa Osum hayatını kaybetti.
1930 doğumlu olan Topçuköy gazilerinden, Mustafa Osum'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Mustafa Osum'un cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Topçuköy'de defnedilecek
Aslen Ergazili olan Topçuköy sakinlerinden Mustafa Osum hayatını kaybetti.
1930 doğumlu olan Topçuköy gazilerinden, Mustafa Osum'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Mustafa Osum'un cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Topçuköy'de defnedilecek
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