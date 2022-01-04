  • BIST 1.966,23
  • Altın 765.99058
  • Dolar 13.3033
  • Euro 15.0409
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Toplam 1 milyon 209 bin 37 karşılıklı geçiş gerçekleştirildi

» »
KKTC ve Güney Kıbrıs arasında, 2021 yılında toplam 1 milyon 209 bin 37 karşılıklı geçişin gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplam 1 milyon 209 bin 37 karşılıklı geçiş gerçekleştirildi

KKTC ve Güney Kıbrıs arasında, 2021 yılında toplam 1 milyon 209 bin 37 karşılıklı geçişin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 2021 yılında sınır kapılarından yapılan toplam geçişin 1 milyon 209 bin 37’ye ulaştığını yazdı.

Geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısının toplam 695 bin 703, Kıbrıslı Türklerin ise 513 bin 335 olduğunu yazan gazete, 2020 yılında toplam rakamın 780 bin 87, 2019 yılında ise son beş yılın en fazla geçişişinin yaşandığı 3 milyon 694 bin 958 olarak kaydedildiğini anımsattı.

Habere göre, 2021 yılında en çok geçişin yapıldığı sınır kapısı, toplam 725 bin 887 ile Ay.Demet (Metehan) sınır kapısı oldu. Ay.Demet(Metehan) sınır kapısından 381 bin 858 Kıbrıslı Rum, 344 bin 29 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı.

İkinci en çok geçiş yapılan sınır kapısı ise 149 bin 142 ile Astromerit(Bostancı) sınır kapısı oldu. Bunu; 118 bin 257 ile Derinya; 114 bin 461 ile Ledra Caddesi (Lokmacı); 49 bin 557 ile “Limnidi”(Yeşilırmak); 43 bin 154 ile Ledra Palace; 8 bin 579 ile Aplıç-Lefke kapısı takip etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde bir ölüm ve 3.538 COVID vakası02 Ocak 2022 Pazar 21:25
  • Güneyde Polis Covid-19 kuralına uymayan 11 işletme ve 13 kişiye ceza kesti02 Ocak 2022 Pazar 20:37
  • Anastasiadis'in yeni yıl mesajı: Kıbrıs, zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktı02 Ocak 2022 Pazar 20:04
  • Rum Sağlık Bakanı: Çok Daha Sert Önlemler Alma İhtimali Masada01 Ocak 2022 Cumartesi 19:53
  • Rum Basını Yarın Yayımlanmayacak01 Ocak 2022 Cumartesi 19:24
  • Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos İle Söyleşi01 Ocak 2022 Cumartesi 19:05
  • Rum Polisinde Personel Açığı01 Ocak 2022 Cumartesi 18:44
  • Selına Grenet-Catalano: Hiçbir AB Devleti Tek Başına Kalmamalı01 Ocak 2022 Cumartesi 18:23
  • Hristodulidis Katar’a Gidecek01 Ocak 2022 Cumartesi 17:51
  • Aleksandra Novosseloff: BM Barış Gücü Çözümsüzlüğü Güçlendiriyor01 Ocak 2022 Cumartesi 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti