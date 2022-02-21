Toplam 10 Yangın Meydana Geldi

14-20 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın
ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam
zarar miktarı yaklaşık 245,000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, faal
durumdaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapıp alevlenmesi, çöp bidonu içerisine
söndürülmeden dökülen kömürler, söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası,
elektrikli fritöz içerisinde unutulan yağların aşırı ısınıp yanması, temizlik maksadıyla yakılan
ateşin kontrolden çıkması ve seyir halindeki aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa
devre olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise hayvan kurtarma, hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması, yol güvenliği ve yangın
şüphesine karşı kilitli kapının açılması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 5
Girne 3
Gazimağusa 1
Güzelyurt 1
TOPLAM 10
YANGIN SEBEPLERİ
Sigara 3
Kısa devre 3
Trafik Kazası 1
Temizlik maksadıyla yakma 1
Mangal Kömürü 1
Fritöz yangını 1
TOPLAM 10
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Çöp 4
Motorlu Araç 2
Dükkan 1
Ev 2
Ağıl 1
TOPLAM 10
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Girne 5
Gazimağusa 4
Lefkoşa 2
Güzelyurt 1
TOPLAM 12
HUSUSİ SERVİS OLAYLARININ ÇEŞİTLERİ
Hayvan Kurtarma 7
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 3
Yol Güvenliği 1
Yangın Şüpesine Karşı Kilitli Kapının Açılması 1
TOPLAM 12
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.