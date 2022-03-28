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Toplam 11 Yangın Gerçekleşti

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Toplam 11 Yangın Gerçekleşti
Toplam 11 Yangın Gerçekleşti

21 – 27 Mart 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2,899,100 TL’dir.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik kutusundaki sigortaların kısa devre yapması, aşırı yüklenmeden elektrik trafosunun kısa devre yapması, kişi veya kişiler tarafından yakılma, aşırı ısınan şömine bacasının çatıdaki merteği tutuşturması, odun sobası içerisine yanıcı madde dökülmesi, yanık durumda unutulan mumun eriyip yangın çıkarması, sönmemiş kömürlerin plastik kasa içerisine dökülmesi, izolasyon yapılırken katranlı kâğıdın tutuşması, aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması, faal durumda unutulan su ısıtıcısının kısa devre yapması olarak yer almıştır.

    Hususi servis olayları ise, dükkanın giriş kapısına sıkışan, boş su deposunun içerisine düşen ve damda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, çitlerin ara boşluğuna düşen köpeğin kurtarılması, 12 metrelik kuyuya düşen oğlağın ve 20 metrelik kuyuya düşen tekenin kurtarılması, yolun içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yangına karşı tedbir alma, Alasya, Canbulat, Şht. Ertuğrul, Gazi ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulları’nın öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

    

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Gazimağusa

4

Girne

3

Lefkoşa

2

Geçitkale

1

İskele

1

TOPLAM

11

 

YANGIN SEBEPLERİ

Kısa devre

4

Odun Sobasına Dökülen Yanıcı Maddenin Yangın Çıkarması

1

İzolasyon Yapılırken Katranlı Kağıdın Tutuşması

1

Şömine Bacasının Çatıdaki Yanıcı Maddeleri Tutuşturması

1

Mumun Yanık Vaziyette Unutulması

2

Sönmemiş Kömürlerin Yanıcı Maddelerin Üzerine Dökülmesi

1

TOPLAM

11

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Sair

3

Elektrik

2

Barınak

2

Bina

2

Motorlu Araç

1

Baca

1

TOPLAM

11

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne

6

Gazimağusa

5

Lefkoşa

4

İskele

2

Yeşilköy

2

TOPLAM

19

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ

Can Kurtarma

9

Yangın Eğitimi

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Yol içerisine Dökülen Yağların Temizlenerek Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

Yangına Karşı Tedbir Alma

1

TOPLAM

19

 

 

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