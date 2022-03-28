Toplam 11 Yangın Gerçekleşti

21 – 27 Mart 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2,899,100 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik kutusundaki sigortaların kısa devre yapması, aşırı yüklenmeden elektrik trafosunun kısa devre yapması, kişi veya kişiler tarafından yakılma, aşırı ısınan şömine bacasının çatıdaki merteği tutuşturması, odun sobası içerisine yanıcı madde dökülmesi, yanık durumda unutulan mumun eriyip yangın çıkarması, sönmemiş kömürlerin plastik kasa içerisine dökülmesi, izolasyon yapılırken katranlı kâğıdın tutuşması, aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması, faal durumda unutulan su ısıtıcısının kısa devre yapması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, dükkanın giriş kapısına sıkışan, boş su deposunun içerisine düşen ve damda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, çitlerin ara boşluğuna düşen köpeğin kurtarılması, 12 metrelik kuyuya düşen oğlağın ve 20 metrelik kuyuya düşen tekenin kurtarılması, yolun içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yangına karşı tedbir alma, Alasya, Canbulat, Şht. Ertuğrul, Gazi ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulları’nın öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Gazimağusa 4 Girne 3 Lefkoşa 2 Geçitkale 1 İskele 1 TOPLAM 11

YANGIN SEBEPLERİ Kısa devre 4 Odun Sobasına Dökülen Yanıcı Maddenin Yangın Çıkarması 1 İzolasyon Yapılırken Katranlı Kağıdın Tutuşması 1 Şömine Bacasının Çatıdaki Yanıcı Maddeleri Tutuşturması 1 Mumun Yanık Vaziyette Unutulması 2 Sönmemiş Kömürlerin Yanıcı Maddelerin Üzerine Dökülmesi 1 TOPLAM 11

YANGIN ÇEŞİTLERİ Sair 3 Elektrik 2 Barınak 2 Bina 2 Motorlu Araç 1 Baca 1 TOPLAM 11

HUSUSİ SERVİS OLAYLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Girne 6 Gazimağusa 5 Lefkoşa 4 İskele 2 Yeşilköy 2 TOPLAM 19